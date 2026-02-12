Бюджетні подарунки на 14 лютого: як привітати кохану людину без зайвих витрат Сьогодні 15:20 — Особисті фінанси

День святого Валентина для багатьох українців сьогодні — це не про коштовні прикраси, закордонні романтичні подорожі чи ресторани, а про підтримку, тепло та увагу. В умовах війни, блекаутів, холодної зими та постійної напруги ми дедалі частіше переосмислюємо саму ідею подарунків. Обираємо не те, що дорожче, а те, що справді зігріває — буквально та емоційно. Саме тому цього року головним стає не цінник, а сенс. Порадувати кохану людину можна й без захмарних витрат — інколи для цього достатньо уваги та трохи фантазії.

Для неї: турбота і тепло

Подарунки для коханої сьогодні — це насамперед про можливість зупинитися. У світі, де дівчата і жінки часто тримають на собі роботу, дім та емоції, особливо цінним стає затишок і відпочинок.

Домашній SPA-набір — один із найпростіших і водночас найтепліших варіантів. Натуральна свічка, сіль для ванни, маска для обличчя чи крем для тіла — усе це можна зібрати самостійно. Маленька записка з кількома щирими словами зробить подарунок значно особистішим, ніж будь-яка брендова упаковка. Ціна питання може варіюватися від 400−800 грн і вище.

Домашній SPA-набір — один із найпростіших і водночас найтепліших подарунків, Джерело фото: pixabay

Якщо ж кохана постійно в русі — на роботі, в дорозі чи між справами, — доречною може стане термочашка. Це практична річ, яка щодня нагадуватиме про вас. А ще один теплий і дуже затишний варіант — сучасні грілки в м’яких чохлах: у вигляді серденьок, тваринок або з мінімалістичним дизайном. Вони швидко нагріваються, довго тримають тепло й особливо доречні під час холодних вечорів або вимкнень світла. Такий подарунок — про турботу. Ціни на грілки в чохлі в Україні стартують від 400 грн за прості моделі та досягають 700−900+ грн за брендові (наприклад, Fashy), або великі варіанти (2−3 л).

Якщо ж кохана постійно в русі, доречною може стане термочашка, Джерело фото: pixabay

Для тих, хто цінує спокійні вечори, хорошим варіантом стане книга улюбленого автора — особливо українського. Це можливість хоча б на кілька годин відмовитися від новин і зануритися в інший світ. Щоб зробити подарунок більш особистим, до книжки можна додати закладку — дрібницю, яка щодня нагадуватиме про вас.

Це може бути паперова, картонна або магнітна закладка з яскравим дизайном чи цитатою. Для поціновувачів лаконічних речей є металеві закладки у формі фігурок або акуратних куточків. Для тих, хто полюбляє тактильність і затишок, — тканинні чи шкіряні варіанти з ремінцем. Книга разом із такою деталлю та плиткою улюбленого шоколаду — простий, але теплий подарунок.

Середня ціна на книгу в Україні коливається в межах 340−420 грн. Вартість новинок у твердій палітурці часто становить 500−600 грн. Ціни на закладки для книг в Україні варіюються від 12 грн за прості паперові варіанти до 150−400 грн за ексклюзивні металеві аксесуари. Вартість залежить переважно від матеріалу, дизайну та кількості в наборі.

Хорошим варіантом стане книга улюбленого автора, Джерело фото: pixabay

Коли хочеться подбати буквально — варто звернути увагу на теплі аксесуари. Шарф, рукавички або шапка — це не просто про стиль. Особливо приємно, якщо це річ ручної роботи з локального маркету чи ярмарку. Такі речі бувають як доступними, якщо обирати масмаркет — 300−700 грн, так і дещо дорожчими, якщо обирати вироби ручної роботи або з локального маркету — 500−1200 грн.

Шарф, рукавички або шапка — це не просто про стиль, Джерело фото: pixabay

Ще один простий, але доречний варіант — гірлянда. Можна знайти багато красивих моделей на батарейках або з USB-живленням — вони коштують недорого (100−300 грн), проте створюють атмосферу тепла навіть тоді, коли зникає світло.

У періоди відсутності світла така гірлянда стає не лише прикрасою, а маленьким і острівцем затишку. Це той випадок, коли подарунок працює щодня: нагадує про свято, підтримує настрій і робить темні вечори трохи теплішими.

У періоди відсутності світла гірлянда стає не лише прикрасою, а й маленьким острівцем затишку, Джерело фото: pixabay

А якщо замість речей хочеться подарувати емоції, варто подумати про враження: квитки в кіно, на концерт, лекцію чи творчий майстер-клас. Ціни залежатимуть від події, та стартують від 200−250 грн за квитки до кінотеатру, до 1500 грн і більше, якщо це майстер-клас на двох.

Для нього: практичність і функціональність

У виборі подарунка для нього сьогодні дедалі частіше перемагає практичність. Це не означає, що романтика зникає — вона просто стає тихішою, приземленішою, але від цього не менш щирою. Подарунок для чоловіка — це про турботу, яку він відчує в буденних дрібницях.

Наприклад, ліхтарик. Сьогодні це одна з найбільш корисних речей у домі. Сучасні моделі мають кілька режимів світла, магнітні кріплення, кліпси, можливість заряджатися від USB або працювати як аварійне освітлення.

Такий подарунок, на перший погляд, не має вигляд святкового, але під час чергового періоду відсутності світла стає справжнім рятівником. Сьогодні на ринку є моделі за кілька сотень гривень і трохи дорожчі з різними функціями — ціни стартують від 220 грн і вище.

Сьогодні ліхтарик — це одна з найбільш корисних речей у домі, Джерело фото: pixabay

Ще одна проста, але важлива річ — теплі шкарпетки або шарф. Узимку це не банальність, а прояв турботи. Особливо якщо це якісні, м’які шкарпетки з вовни, флісу чи теплий шарф, який захищає від вітру й холоду. Якщо бажаєте додати трохи гумору й легкого настрою підійдуть шкарпетки з кумедним принтом. Ціна питання — від 150 грн.

Ще одна проста, але важлива річ — теплі шкарпетки або шарф., Джерело фото: pixabay

Для чоловіків, які часто дивляться відео, працюють зі смартфона або спілкуються з близькими онлайн, стане у пригоді підставка під смартфон. Вона зручна для дому, роботи чи навіть кухні. Коштує недорого, зате значно спрощує побут. Знайти якісний варіант можна за 200−400 грн.

Підставка під смартфон — зручна річ для дому, роботи чи навіть кухні, Джерело фото: finance.ua

Також практичним і корисним буде термос — річ, яка взимку стає майже незамінною. Гарячий чай або кава під рукою — це не дрібниця, а щоденний жест турботи: спосіб зігрітися, зібратися з думками й просто відчути, що про тебе подбали. Ціни на термоси в Україні варіюються від бюджетних моделей за 200−400 грн до преміальних варіантів, що коштують 800−2 500 грн і більше. Вартість залежить від об’єму, матеріалу колби (нержавіюча сталь є найпопулярнішою) та здатності тримати температуру.

Ще один подарунок, який особливо актуальний для українців, — турнікет. Це вже не про романтику у класичному сенсі, а про відповідальність і готовність допомогти. Якісний сертифікований турнікет може врятувати життя в критичній ситуації, а тому все частіше стає частиною особистої аптечки. Ціни на якісні кровоспинні турнікети в Україні залежать від бренду та походження (вітчизняні чи імпортні з сертифікацією CoTCCC). Один із найпопулярніших українських брендів SICH (Січ) коштує від 850 грн і вище.

Ще один подарунок, який особливо актуальний для українців, — турнікет, Джерело фото: finance.ua

Якщо хочеться зробити подарунок дійсно особливим і з сенсом, можна разом також відвідати притулок для тварин — відвезти туди корм, теплі ковдри та іграшки, або навіть взяти котика чи собачку. Такий подарунок показує, що любов — це не тільки про двох, а й про світ навколо нас. Жест «великого серця» точно робить цей світ трішки кращим. Ціни на корм для тварин залежать від класу та ваги упаковки: економ-клас (від 250 грн за 500 грам), преміум (1000−1500 грн за 2−5 кг).

Якщо хочеться зробити подарунок дійсно особливим і з сенсом, можна разом відвідати притулок для тварин, Джерело фото: pixabay

Вищезазначені ідеї — це не про дорогі подарунки. Це про тепло, турботу й щирі дрібниці, які створюють спільні моменти та бережуть почуття.

