ТОП-6 кроків при зміні роботи

Зміна роботи

Якщо ви плануєте змінити роботу, лютий — ідеальний місяць для активних відгуків, проходження фінальних етапів співбесід і переговорів щодо зарплати.

Екперти підготували аналіз, як не помилитися або зробити неправильний крок, пише budni.robota.ua

У березні компанії зазвичай закривають перший квартал і підбивають проміжні підсумки. Часто вакансії потрібно закрити в стислі терміни, тож сильні кандидати стають особливо цінними. Тому березень — вдалий час для звільнення, якщо ви вже маєте офер або узгодили дату виходу на нову роботу.

Правильні кроки до звільнення.

1. Фінансова подушка

Навіть якщо у вас уже є офер, варто пам’ятати: обставини можуть змінюватися, як і плани роботодавця. Мінімум, який дає відчуття безпеки, — це 1−2 місяці поточних витрат, оптимально — 3 місяці.

Фінансова подушка дозволяє не погоджуватися на токсичне керівництво, непрозорі виплати чи невідповідні умови та піти за першої ж нагоди.

2. Офер у письмовому вигляді

Якщо ви звільняєтеся не для паузи або переосмислення, а плануєте одразу переходити на нову роботу, важливо мати офер у письмовому форматі. У ньому мають бути чітко зафіксовані ключові умови: назва посади, рівень зарплати, дата виходу, формат роботи, тривалість випробувального терміну та його умови.

3. Правильний момент для розмови

Про звільнення краще повідомляти на початку робочого дня — не в розпал дедлайнів і не напередодні важливої презентації чи звіту.

Оптимальний формат — особиста розмова з керівником. Без публічних заяв у чатах, ультиматумів чи демонстративних жестів. Спокійний тон і приватність працюють на вашу репутацію.

4. Коротко і без драми

Повідомлення про звільнення не має звучати як виправдання, скарга чи спроба «виторгувати» кращі умови. Рішення вже ухвалене, і ви просто коректно його озвучуєте.

Приклад нейтрального формулювання: «Дякую за досвід і можливості. Я ухвалив (ла) рішення змінити роботу. Готовий (а) коректно передати справи та завершити ключові задачі до дати звільнення».

5. Передайте справи професійно

Навіть якщо вам хочеться якомога швидше залишити компанію, важливо завершити все чітко й коректно, щоб після вас не залишилося запитань чи незакритих задач.

Підготуйте перелік поточних завдань, доступів, документів, паролів (у межах правил компанії), короткі інструкції та статуси проєктів. Передайте ці матеріали керівнику або колезі, який візьме на себе вашу ділянку роботи.

6. Не спалюйте мости

Навіть якщо період роботи в компанії був складним, професійність завжди виграє. Ринок праці тісний. Згодом ви можете знову перетнутися з цими людьми або отримати рекомендацію саме від них.

Нагадаємо, серед роботодавців у 2025 році помітно зріс поп ит на менеджерів по роботі з клієнтами у сфері торгівлі. Також значне зростання вакансій зафіксовано для машиністів екскаватора, помічників кухаря, виконробів та операторів кол-центрів.

Незважачючи на обстріли, тривалі відключення світла та опалення, перебої в роботі громадського транспорту, українці активно шукали роботу.

У січні роботодавці розмістили на сервісі 98 898 вакансій — рекордний показник для цього місяця за останні п’ять років. Уже це свідчить, що навіть попри всі труднощі, дефіцит кадрів не дозволяє компаніям зупиняти найм.

Довідка Finance.ua:

Часто українці стикаються з тим, що у вакансіях роботодавці не вказують розмір заробітної плати. І для багатьох шукачів це вже привід пройти повз і не надсилати резюме. Найбільша кількість респондентів (32%) зазначили, що не відгукуються на вакансії, якщо в них не вказано рівень оплати.

