Тенденції ринку праці в січні 2026 року (аналітика) Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Ринок праці в січні

Незважачючи на обстріли, тривалі відключення світла та опалення, перебої в роботі громадського транспорту, українці активно шукали роботу.

Про це свідчить аналітика Work.ua , що показує, що компанії, і кандидати були надзвичайно активними.

Не зупиняють найм

У січні роботодавці розмістили на сервісі 98 898 вакансій — рекордний показник для цього місяця за останні п’ять років. Уже це свідчить, що навіть попри всі труднощі, дефіцит кадрів не дозволяє компаніям зупиняти найм.

Аналіз активності роботодавців у різних регіонах України показав: відключення світла не мали суттєвого впливу на їхню поведінку на сервісі.

Що в регіонах

Наприкінці грудня — напередодні та після святкування Різдва — роботодавці з заходу України розмістили помітно менше вакансій.

Натомість компанії з центральних і східних регіонів були найменш активними саме на Новий рік.

Що це значить для шукачів: ринок праці не стоїть на паузі. Компанії активно шукають співробітників.

Традиційно січень — час найвищої конкуренції за вакансії. Початок року вважається найкращим часом для змін, зокрема професійних.

Пік активності

У січні кандидати відгукнулися на вакансії на Work.ua більш як півтора мільйона разів! А пік їхньої активності припав на 2 лютого, коли шукачі за день надіслали приблизно 69 000 відгуків на вакансії.

Проте все ж ситуація в енергетиці дається взнаки. Мешканці регіонів, у яких найгірша ситуація зі світлом, рідше відгукуються на вакансії.

Що це значить для роботодавців

Попри всі виклики, початок року традиційно залишається часом чи не найбільшої активності кандидатів.

Але варто врахувати, що кандидати з міст, як-от Київ, можуть бути менш активними на сервісі. Тож роботодавцям важливо проявляти ініціативу й самостійно пропонувати вакансії шукачам.

Раніше Finance.ua писав , що у 2025 році кількість відгуків на оголошення з пропозиціями роботи на платформі OLX зросла на 3%, у порівнянні з 2024.

Ринок праці у великих містах демонструє різні тенденції. У Києві за рік кількість відгуків на вакансії знизилась, тоді як у Харкові зафіксовано зростання.

Щодо кількості оголошень, найбільше скорочення відбулося у Дніпрі (-17%) та Одесі (-13%). У Харкові кількість вакансій збільшилася на +1%.

Серед роботодавців у 2025 році помітно зріс попит на менеджерів по роботі з клієнтами у сфері торгівлі. Також значне зростання вакансій зафіксовано для машиністів екскаватора, помічників кухаря, виконробів та операторів кол-центрів.

Довідка Finance.ua:

Часто українці стикаються з тим, що у вакансіях роботодавці не вказують розмір заробітної плати. І для багатьох шукачів це вже привід пройти повз і не надсилати резюме. Найбільша кількість респондентів (32%) зазначили, що не відгукуються на вакансії, якщо в них не вказано рівень оплати.

Станом на середину 2025 року середній рівень працевлаштування українських біженців віком 20−64 років у країнах Європи становив 57%. Цей показник включає самозайнятість і неформальну роботу та на 22 в.п. нижчий, ніж серед громадян країн перебування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.