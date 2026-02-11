ТОП-7 вакансій у лютому 2026 року: зарплати понад 35 тис. грн Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

ТОП 7 вакансій у лютому 2026

Українці, незважачи на обстріли і морози, продовжуть пошук роботи. В добірці work.ua є дистанційні вакансії та пропозиції, де готові наймати без досвіду роботи.

Зарплата 45 000−50 000 грн. Дистанційно

Sandi+, продуктова компанія у сфері сантехніки й теплотехніки, шукає закупівельника із сильними аналітичними навичками. Ключовий акцент у вакансії — робота з даними: більшість часу доведеться працювати в Excel зі зведеними таблицями, формулами та звітами.

Робота повністю дистанційна, графік стандартний: з 9:00 до 18:00. Компанія пропонує високу зарплату, повне технічне та програмне забезпечення, підтримку команди й можливості професійного розвитку.

Зарплата 60 000−70 000 грн. м. Київ

VIYAR запрошує на роботу оператора деревообробного верстата. Посада підійде шукачам без досвіду: компанія навчає з нуля. Робота пов’язана з перевіркою деталей на якість і передачею готових елементів на наступні етапи виробництва. У вакансії зазначено, що перевагу надаватимуть ветеранам.

Читайте також Тенденції ринку праці в січні 2026 року (аналітика)

Графік позмінний: 2 дні / 2 ночі / 4 вихідних ( 8:00—20:00 та 20:00—8:00 ). Компанія пропонує спецодяг, облаштовані побутові приміщення, корпоративні заходи, знижки на продукцію та можливість кар’єрного зростання.

Зарплата 35 000−40 000 грн, м. Київ

Musafir — це мережа ресторанів кримськотатарської кухні. Зараз шукає кухаря на хоспер. Досвід буде перевагою, але також готові навчати. Важливі відповідальність, уміння працювати в команді та цікавість до автентичної кухні.

Зміна — 9 годин, графік 5/2 або 4/3. Пропонують безкоштовне харчування, знижки на страви ресторану, професійне навчання та розвиток. Для мешканців інших міст готові запропонувати житло.

Зарплата 36 000 грн, м. Дніпро

EVA, національна мережа магазинів краси й здоров’я, запрошує на роботу електромеханіка для обслуговування та ремонту конвеєрних систем складського комплексу. Потрібна спеціальна освіта, досвід від 2 років.

Кандидатам пропонують п’ятиденний графік, соцпакет, можливість бронювання від компанії. Передбачена безкоштовна доставка транспортом підприємства.

Зарплата 35 000−40 000 грн. Буковель

Bukovel шукає адміністратора SPA для роботи в найбільшому в країні аквапарку MAVKA. Посада поєднує роботу з гостями та сервісом. Потрібен досвід від 1 року, впевнене володіння українською, базова робота з ПК; інтерес до SPA-процедур і англійська мова будуть перевагою.

Пропонують графік 4/2 (орієнтовно 20−22 зміни на місяць), офіційне працевлаштування, ставку з бонусами, безкоштовне проживання на території курорту, знижки на послуги для працівника та родини, стабільну цілорічну роботу.

Зарплата 43 500−50 000 грн. м. Київ

Carlsberg Ukraine шукає інженера-електроніка для роботи з промисловим обладнанням на виробництві. Розглядають кандидатів із досвідом від 1 року, також готові взяти студента; важливі командна робота й готовність навчатися.

Зарплата 50 000−80 000 грн. м. Львів

Сервіс доставки їжі LA ПʼЄЦ пропонує роботу кур’єра з власним авто. Працювати можна у форматі повної чи неповної зайнятості, тож вакансія підходить і для студентів.

Графік позмінний: 4/2 або 5/2, із можливістю заробляти більше за більшу кількість змін. Серед бонусів — брендований одяг, знижка 40% на меню, харчування та командні активності, як-от походи в гори.

Нагадаємо, у січні роботодавці розмістили на сервісі 98 898 вакансій — рекордний показник для цього місяця за останні п’ять років. Уже це свідчить, що навіть попри всі труднощі, дефіцит кадрів не дозволяє компаніям зупиняти найм.

Серед шукачів роботи збільшилася активність у категорії «Початок кар’єри», переважно для кандидатів без досвіду та студентів. Найбільше відгуків надходило на вакансії помічника кухаря та оператора кол-центру, що співпадає з інтересами роботодавців.

Наприкінці 2025 року найлегше було знайти кандидатів на посади:

менеджера інтернет-магазину;

оператора чату;

менеджера по роботі з клієнтами;

контент-менеджера;

оператора ПК.

Менш активно українці відгукувались на вакансії пекаря, технолога, автоелектрика та стоматолога, що ускладнює закриття таких позицій для роботодавців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.