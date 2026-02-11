Чверть українців планують змінити професію у 2026 році Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Чверть опитаних українців заявили, що планують змінити професію, сферу діяльності або спеціалізацію у 2026 році.

Про це повідомляють експерти OLX Робота

Плани щодо зміни професії

Змінити професію, сферу діяльності або спеціалізацію у 2026 році планують 26% опитаних. Ще 60% відповіли, що допускають таку можливість, тоді як 14% не розглядають зміну професії.

Основною мотивацією для зміни залишається прагнення отримувати вищий дохід, про це заявили 72% респондентів. Серед інших причин:

вимушена зміна через зовнішні обставини (війна, скорочення, закриття компанії) — 31%;

інтерес до нової сфери та самореалізація — 28%;

емоційне або професійне вигорання — 25%;

переїзд або зміна життєвих обставин — 20%;

відсутність перспектив розвитку — 19%;

втрата інтересу до професії — 13%.

Найбільш перспективні сфери

Найперспективнішою сферою для працевлаштування українці вважають торгівлю та продажі, її назвали 55% респондентів.

Далі у рейтингу:

маркетинг, реклама та PR — 22%;

клінінг і домашній персонал — 20%;

транспорт і логістика — 13%;

виробництво та інженерія — 13%;

освіта та наука — 12%;

охорона здоров’я — 11%.

Яку зарплату очікують українці

Найбільш бажаним рівнем доходу для українців залишається 20−30 тис. грн — таку суму назвали 34% респондентів.

Ще 29% вважають прийнятною зарплату на рівні 10−20 тис. грн. Доходом у межах 30−50 тис. грн орієнтуються 20% опитаних, а 11% хотіли б заробляти 50 тис. грн і більше. Зарплату до 10 тис. грн як прийнятну розглядають лише 6% учасників опитування.

Окрім рівня доходу, українці звертають увагу на умови праці та стабільність роботодавця. Найчастіше респонденти називали такі критерії:

баланс між роботою та особистим життям — 48%;

гібридний або гнучкий графік роботи — 44%;

конкурентний рівень заробітної плати — 35%;

надійність і стабільність компанії — 41%;

соціальні гарантії (лікарняні, відпустки, медичне страхування) — 29%;

офіційне працевлаштування — 28%.

Ще 22% звертають увагу на кар’єрне зростання та розвиток, а 21% - на можливості навчання та підвищення кваліфікації коштом компанії. Можливість повністю працювати дистанційно важлива для 21% респондентів.

Водночас найменший вплив на вибір роботи мають нефінансові та ціннісні фактори. Соціальну відповідальність компанії, зокрема підтримку ЗСУ, назвали важливою 12% опитаних, цінності, корпоративну культуру та місію компанії — 11%, а наявність офіційного бронювання — лише 7%.

Хто взяв участь в опитуванні

В опитуванні взяли участь 892 респонденти. За статтю вибірка розподілилася майже рівномірно: 54% чоловіків та 46% жінок.

Найбільшу вікову групу становлять респонденти 35−44 років (25%). Ще 21% — у віці 45−54 роки. Серед молоді: 17% — до 18 років, 14% — 18−24 роки, 14% — 25−34 роки. Частка опитаних віком 55+ становить 9%.

Найбільше відповідей надійшло з Дніпропетровської області (15%). По 9% респондентів представляють Київ і Київську область, 8% — Одеську область, 7% — Львівську, 6% — Полтавську. Інші регіони представлені в межах 1−5%.

Оцінки задоволеності поточним статусом працевлаштування залишаються неоднорідними. 33% респондентів зазначили, що водночас і задоволені, і ні. Ще 23% скоріше задоволені своєю ситуацією. Водночас 18% скоріше не задоволені, а 12% — зовсім не задоволені. Повністю задоволені своєю роботою 13% опитаних.

Рівень фактичних доходів більшості учасників зосереджений у нижньому та середньому діапазонах: 29% отримують 10−20 тис. грн, 26% — 20−30 тис. грн, а 18% заробляють до 10 тис. грн. Вищі доходи мають менші групи: 11% отримують 30−50 тис. грн і 12% — 50 тис. грн і більше.

