Українцям автоматично перерахують плату за комуналку за період без опалення та води

Особисті фінанси
Квитанції за комунальні послуги
Уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок за ненадані або надані у неповному обсязі комунальні послуги. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Деталі

Згідно з рішенням уряду, українці оплачуватимуть виключно ті комунальні послуги, які були фактично надані.
За словами премʼєрки, надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках.
Споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно, а суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року.
«Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів. Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року», — написала Свириденко.
За матеріалами:
Finance.ua
Комунальні послуги
