Як навчити дитину створювати власну фінансову подушку безпеки

Особисті фінанси
29
Як навчити дитину відкладати кошти
Заохочувати дитину відкладати кошти та формувати власний фінансовий запас потрібно змалечку. Ця звичка полегшить прийняття фінансових рішень у дорослому житті.
Про це пише «Фінкульт».

Як пояснити дітям роль формування фінансової подушки безпеки

Поясніть ідею

Почніть з того, що фінансова подушка — це запас грошей на непередбачувані ситуації, який допомогає почуватися впевненіше.
Фахівці радять пояснювати дитині важливість додаткових коштів на зрозумілих прикладах, як от потреба відремонтувати улюблений гаджет або замінити зламану річ.

Поставте реалістичну ціль

Якщо дитина бачитиме результат своїх зусиль, їй буде цікавіше накопичувати.
Поставте досяжну мету, наприклад самостійно зібрати кошти на бажаний гаджет або покрити частину його вартості. Тоді зʼявиться і мотивація.

Правило 10%

Навчіть відкладати 10% одразу після отримання грошей — із кишенькових чи подарунків. Це сформує корисну звичку без відчуття обмежень.

Перетворіть заощадження на гру

Запропонуйте створити власну фінансову «подушку безпеки» з креативною та мотивуючою назвою.
Підпишіть скарбничку або придумайте назву для віртуального рахунку. Так дитина чітко розумітиме, заради чого вона заощаджує.
Фахівці поділилися лайфхаками, для додаткової мотивації, які роблять заощадження наочними й цікавими:
  • встановіть ліміт на витрати або використовуйте заокруглення, коли невеликі суми автоматично відкладаються на заощадження;
  • розпочніть із малого — навіть 50 гривень на місяць можуть перетворитися на 1000 за рік, якщо заощаджувати із будь-якого доходу.
Невеликі регулярні суми допоможуть дитині побачити, як поступово формується її фінансовий запас.
Поясніть, що уважність до грошей, простий облік доходів та витрат у блокноті або таблиці допоможуть краще розуміти власні фінанси.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
