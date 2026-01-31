У Мінсоцполітики заперечили інформацію про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у січні понад 1,3 млн переселенців не отримали пенсійні виплати. За його словами, причиною стала складна процедура ідентифікації. У Мінсоцполітики цю інформацію спростовують.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності.
Позиція Мінсоцполітики
У Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності заявили, що інформація про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів не відповідає дійсності.
Станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 тисячам пенсіонерів, які:
- не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року;
- не повідомили, що не отримують пенсію від рф.
Зазначається, що від початку 2026 року частині з них пенсії поновили і виплатили вже у січні, а ще понад 48 тисяч осіб отримають поновлені пенсії у лютому.
Наразі без підтвердженої інформації залишаються справи у чиїх пенсійних справах досі зазначені населені пункти на ТОТ, як адреси отримання виплат, або які виїхали з ТОТ та не повідомили про неотримання виплат
— йдеться у повідомленні міністерства.
Також зазначається, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від рф.
Фізична ідентифікація — це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена
— наголосили у відомстві.
Як поновити виплати:
- онлайн за допомогою Дія. Підпису (вебпортал або застосунок ПФУ);
- через відеоідентифікацію;
- особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноважену банку;
- з-за кордону надіслати посвідчення про перебування в живих.
Повідомити про неотримання виплат від рф можна:
- у кабінеті на вебпорталі ПФУ;
- під час відеоідентифікації;
- у відділенні ПФУ;
- поштовим переказом документів, якщо людина перебуває закордоном.
Поділитися новиною
Також за темою
У Мінсоцполітики заперечили інформацію про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів
У Міноборони пояснили, як поновити втрачене посвідчення УБД
Як навчити дитину створювати власну фінансову подушку безпеки
Українцям автоматично перерахують плату за комуналку за період без опалення та води
«Скринінг здоровʼя 40+»: від сьогодні українці отримають запрошення в «Дії»
Скільки нині коштує оренда будинку в Україні