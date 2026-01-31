0 800 307 555
У Мінсоцполітики заперечили інформацію про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів

Особисті фінанси
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у січні понад 1,3 млн переселенців не отримали пенсійні виплати. За його словами, причиною стала складна процедура ідентифікації. У Мінсоцполітики цю інформацію спростовують.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності.

Позиція Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності заявили, що інформація про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів не відповідає дійсності.
Станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 тисячам пенсіонерів, які:
  • не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року;
  • не повідомили, що не отримують пенсію від рф.
Зазначається, що від початку 2026 року частині з них пенсії поновили і виплатили вже у січні, а ще понад 48 тисяч осіб отримають поновлені пенсії у лютому.
Наразі без підтвердженої інформації залишаються справи у чиїх пенсійних справах досі зазначені населені пункти на ТОТ, як адреси отримання виплат, або які виїхали з ТОТ та не повідомили про неотримання виплат
— йдеться у повідомленні міністерства.

Також зазначається, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від рф.
Фізична ідентифікація — це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена
— наголосили у відомстві.

Як поновити виплати:
  • онлайн за допомогою Дія. Підпису (вебпортал або застосунок ПФУ);
  • через відеоідентифікацію;
  • особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноважену банку;
  • з-за кордону надіслати посвідчення про перебування в живих.
Повідомити про неотримання виплат від рф можна:
  • у кабінеті на вебпорталі ПФУ;
  • під час відеоідентифікації;
  • у відділенні ПФУ;
  • поштовим переказом документів, якщо людина перебуває закордоном.
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяВиплата пенсійПенсіонер
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Розраховуйте на
