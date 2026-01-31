У Мінсоцполітики заперечили інформацію про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів Сьогодні 17:22 — Особисті фінанси

1,3 млн пенсіонерів нібито не отримали виплати у січні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у січні понад 1,3 млн переселенців не отримали пенсійні виплати. За його словами, причиною стала складна процедура ідентифікації. У Мінсоцполітики цю інформацію спростовують.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності.

Позиція Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності заявили, що інформація про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів не відповідає дійсності.

Станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 тисячам пенсіонерів, які:

не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року;

не повідомили, що не отримують пенсію від рф.

Зазначається, що від початку 2026 року частині з них пенсії поновили і виплатили вже у січні, а ще понад 48 тисяч осіб отримають поновлені пенсії у лютому.

Наразі без підтвердженої інформації залишаються справи у чиїх пенсійних справах досі зазначені населені пункти на ТОТ, як адреси отримання виплат, або які виїхали з ТОТ та не повідомили про неотримання виплат — йдеться у повідомленні міністерства.

Також зазначається, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від рф.

Фізична ідентифікація — це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена — наголосили у відомстві.

Як поновити виплати:

онлайн за допомогою Дія. Підпису (вебпортал або застосунок ПФУ);

через відеоідентифікацію;

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноважену банку;

з-за кордону надіслати посвідчення про перебування в живих.

Повідомити про неотримання виплат від рф можна:

у кабінеті на вебпорталі ПФУ;

під час відеоідентифікації;

у відділенні ПФУ;

поштовим переказом документів, якщо людина перебуває закордоном.

