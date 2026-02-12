0 800 307 555
Централізоване опалення Києва повністю замінити на локальні джерела тепла неможливо — Кличко

Енергетика
Рада з енергетичної безпеки та стійкості Києва обговорила як перспективи відновлення пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури міста, так і можливості впровадження альтернативних потужностей в окремих мікрорайонах.
Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Централізоване опалення замінити неможливо

«Повністю замінити систему централізованого опалення столиці (найбільшу в Європі і побудовану колись під великі ТЕЦ) на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо. На цьому акцентували всі експерти та фахівці», — наголосив очільник столиці.
При цьому, за його словами, напрям розвитку когенерації є однозначно важливим для додаткової генерації електроенергії для критичної інфраструктури та інших міських потреб.
«Тобто впроваджувати альтернативні технології потрібно паралельно з модернізацією і захистом централізованої системи теплопостачання», — додав Кличко.

Підготовка до наступного опалювального сезону

Міська влада домовилася залучити профільні наукові установи до розроблення:
  • оперативної дорожньої карти стабілізації енергосистеми Києва;
  • стратегічного плану розвитку енергозабезпечення та теплопостачання столиці.
Документи мають враховувати роботу енергетичної інфраструктури в умовах воєнного стану та ризиків масованих атак. Окремо буде підготовлено пропозиції щодо обсягів підтримки, необхідної від держави.
Нагадаємо, колишній голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький раніше заявив, що щоб зробити Київ повністю енергонезалежним, потрібно 800 мільйонів євро.
Кудрицький пояснив, що в Києві є кілька теплових районів, які живляться від теплоелектроцентралей. Наприклад, є тепловий район ТЕЦ-6, тепловий район Дарницьуої ТЕЦ, тепловий район ТЕЦ-5. Решта міста отримує тепло від 180 котелень. Таким чином, немає проблеми з тим, щоб замінити теплопостачання від одного великого джерела сотнею малих.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаКиїв
