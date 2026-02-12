Централізоване опалення Києва повністю замінити на локальні джерела тепла неможливо — Кличко Сьогодні 08:28 — Енергетика

Рада з енергетичної безпеки та стійкості Києва обговорила як перспективи відновлення пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури міста, так і можливості впровадження альтернативних потужностей в окремих мікрорайонах.

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Централізоване опалення замінити неможливо

«Повністю замінити систему централізованого опалення столиці (найбільшу в Європі і побудовану колись під великі ТЕЦ) на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо. На цьому акцентували всі експерти та фахівці», — наголосив очільник столиці.

Читайте також Шмигаль анонсував запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві

При цьому, за його словами, напрям розвитку когенерації є однозначно важливим для додаткової генерації електроенергії для критичної інфраструктури та інших міських потреб.

«Тобто впроваджувати альтернативні технології потрібно паралельно з модернізацією і захистом централізованої системи теплопостачання», — додав Кличко.

Підготовка до наступного опалювального сезону

Міська влада домовилася залучити профільні наукові установи до розроблення:

оперативної дорожньої карти стабілізації енергосистеми Києва;

стратегічного плану розвитку енергозабезпечення та теплопостачання столиці.

Документи мають враховувати роботу енергетичної інфраструктури в умовах воєнного стану та ризиків масованих атак. Окремо буде підготовлено пропозиції щодо обсягів підтримки, необхідної від держави.

Нагадаємо, колишній голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький раніше заявив , що щоб зробити Київ повністю енергонезалежним, потрібно 800 мільйонів євро.

Кудрицький пояснив, що в Києві є кілька теплових районів, які живляться від теплоелектроцентралей. Наприклад, є тепловий район ТЕЦ-6, тепловий район Дарницьуої ТЕЦ, тепловий район ТЕЦ-5. Решта міста отримує тепло від 180 котелень. Таким чином, немає проблеми з тим, щоб замінити теплопостачання від одного великого джерела сотнею малих.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.