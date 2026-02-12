Допомога з Данії: генератори та мобільна котельня допоможуть Києву
Київ отримав із Данії генератори та мобільну котельню, які посилять енергетичну безпеку міста під час кризи.
Про це інформує пресслужба КМДА.
До Києва з Копенгагена, столиці Данії, надійшла чергова партія гуманітарної допомоги: три генератори потужністю 88, 110 та 128 кВт і мобільна котельня потужністю 1455 кВт.
У складних умовах енергетичної кризи це обладнання допоможе підсилити стійкість критично важливих об’єктів, соціальних закладів та житлових будинків міста.
Київ висловлює подяку Копенгагену та всьому данському народу за підтримку, а також благодійному фонду Bevar Ukraine за сприяння у доставці життєво необхідного обладнання, підсумовує пресслужба.
