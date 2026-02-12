Допомога з Данії: генератори та мобільна котельня допоможуть Києву Сьогодні 09:34 — Енергетика

Генератори з Данії в допомогу Києву

Київ отримав із Данії генератори та мобільну котельню, які посилять енергетичну безпеку міста під час кризи.

Про це інформує пресслужба КМДА.

До Києва з Копенгагена, столиці Данії, надійшла чергова партія гуманітарної допомоги: три генератори потужністю 88, 110 та 128 кВт і мобільна котельня потужністю 1455 кВт.

У складних умовах енергетичної кризи це обладнання допоможе підсилити стійкість критично важливих об’єктів, соціальних закладів та житлових будинків міста.

Київ висловлює подяку Копенгагену та всьому данському народу за підтримку, а також благодійному фонду Bevar Ukraine за сприяння у доставці життєво необхідного обладнання, підсумовує пресслужба.

