Підвищення цін на електроенергію на спотових ринках скоротило відключення споживачам — НКРЕКП

Енергетика
Підвищення граничних цін на електроенергію на спотових ринках з 16 січня дозволило скоротити тривалість відключень для споживачів на 1,5 черги.
Про повідомив голова Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Юрій Власенко під час виступу у Верховній Раді в середу, передає «Інтерфакс-Україна».
«Наші регуляторні рішення дозволили знизити на 1,5 черги тривалість відключень електроенергії споживачам», — заявив він під час виступу.
За словами Власенка, під час масованих атак рф Україна втрачала приблизно 40% власної генерації, і покрити потребу лише власними ресурсами було неможливо. При цьому зростання цін на електроенергію на суміжних ринках обмежувало можливість імпорту.

Результати підвищення прайскепів

Після підвищення граничних цін на 82,5% до 15 тис. грн/МВт·год протягом лютого імпорт електроенергії зріс майже вдвічі порівняно з січнем. Щоденний обсяг імпорту досягав 50 тис. МВт·год, що покривало близько 20% добового споживання електроенергії в країні.
«Рішення про необхідні регуляторні зміни було прийнято в тісній співпраці з урядом», — наголосив Власенко.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ЕнергетикаЕлектроенергія
