Після ворожих обстрілів є знеструмлення у трьох областях, досі складно на Київщині й Одещині

Після чергових ворожих обстрілів є знеструмлення споживачів у трьох областях, складною ситуація з енергопостачанням залишається у Київській та Одеській областях, в окремих регіонах — аварійні вимкнення, повідомили у Міненерго у середу.

«Після чергових обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях тимчасово знеструмлені», — повідомили у Міненерго.

Ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають.

«Складною залишається ситуація на Київщині та Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки останніх ударів і повернути людям нормальний ритм життя», — зазначили у Міненерго.

«По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення», — повідомили у Міненерго.

