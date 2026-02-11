Після ворожих обстрілів є знеструмлення у трьох областях, досі складно на Київщині й Одещині
Після чергових ворожих обстрілів є знеструмлення споживачів у трьох областях, складною ситуація з енергопостачанням залишається у Київській та Одеській областях, в окремих регіонах — аварійні вимкнення, повідомили у Міненерго у середу.
«Після чергових обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях тимчасово знеструмлені», — повідомили у Міненерго.
Ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають.
«Складною залишається ситуація на Київщині та Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки останніх ударів і повернути людям нормальний ритм життя», — зазначили у Міненерго.
«По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення», — повідомили у Міненерго.
Поділитися новиною
Також за темою
Після ворожих обстрілів є знеструмлення у трьох областях, досі складно на Київщині й Одещині
Індія та Іран «підняли» ціни на нафту
Енергетична підтримка для підприємців: як ФОП отримати гроші на генератори та пальне
Щоб зробити Київ повністю енергонезалежним, потрібно 800 мільйонів євро — Кудрицький
Вартість нафти росте через напруженість на Близькому Сході — Bloomberg
Зеленський анонсував нові програми енергопідтримки