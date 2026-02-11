Енергетична підтримка для підприємців: як ФОП отримати гроші на генератори та пальне Сьогодні 11:50 — Енергетика

Уряд запровадив програму енергетичної підтримки для бізнесу

Російські обстріли енергетичної інфраструктури змушують український бізнес працювати в умовах постійних відключень електроенергії, а подекуди — без води й опалення. Для багатьох підприємців це означає додаткові витрати на автономність і ризик зупинки роботи. У відповідь на ці виклики уряд запровадив програму енергетичної підтримки для бізнесу, яка передбачає безповоротну фінансову допомогу та пільгове кредитування під 0% річних.

Finance.ua зібрав ключову інформацію про умови участі, порядок подання заявок і можливості використання коштів.

Безповоротна допомога для ФОП

Безповоротна допомога орієнтована на мікро- та малий бізнес — насамперед ФОПів, які працюють у сфері послуг і роздрібної торгівлі. Йдеться про підприємців, для яких стабільне електропостачання є критичною умовою роботи: кав’ярні, пекарні, аптеки, майстерні, невеликі магазини тощо.

Держава пропонує пряму безповоротну фінансову допомогу, мета якої — частково компенсувати витрати на забезпечення автономної роботи в умовах перебоїв з електроенергією.

Хто може отримати допомогу

Участь у програмі можуть взяти ФОП 2-ї та 3-ї груп, які працюють на спрощеній системі оподаткування та відповідають кільком базовим критеріям:

підприємець має щонайменше одного офіційно оформленого найманого працівника;

ФОП зареєстрований не пізніше 1 грудня 2025 року;

відсутня заборгованість зі сплати ЄСВ станом на кінець січня 2026 року.

Перелік дозволених КВЕДів для допомоги ФОП на енергостійкість можна переглянути за посиланням на порталі «Дія».

Розмір виплат: від чого залежить сума

Сума допомоги є фіксованою та напряму залежить від кількості найманих працівників, за яких сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ):

1 працівник — 7 500 грн;

2 працівники — 9 тис. грн;

3 працівники — 10 500 грн;

4 працівники — 12 тис. грн;

5 працівників — 13 500 грн;

6 і більше працівників — 15 тис. грн.

Кошти надаються одноразово та не підлягають поверненню, за умови їхнього цільового використання.

Як і куди зараховуються кошти

Для виплат використовується «Дія.Картка». Гроші не надходять на звичайний розрахунковий рахунок ФОП, що дозволяє державі контролювати напрям їхнього використання.

Процес має такий вигляд:

Під час подання заявки в застосунку або на порталі «Дія» підприємець обирає або відкриває «Дія.Картку»; Після перевірки даних, яка зазвичай триває кілька робочих днів, кошти автоматично зараховуються на цю картку; До програми підключені банки-партнери, зокрема ПриватБанк, monobank, Сенс Банк, а́банк та Банк Кредит Дніпро.

На що дозволено витрачати гроші

Допомога має суворо цільове призначення. Отримані кошти не можна зняти готівкою або витратити на будь-які інші потреби бізнесу.

Контроль здійснюється на кількох рівнях. По-перше, технічні обмеження. Оплата «Дія.Карткою» можлива лише в торгових точках і сервісах із відповідними MCC-кодами. Це, зокрема:

купівля та ремонт генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей;

оплата пального на АЗС для живлення генераторів;

оплата рахунків за електроенергію за прямим договором ФОП.

По-друге, декларативне зобов’язання. Під час подання заявки підприємець підтверджує, що використає кошти виключно на енергетичні потреби.

По-третє, подальший моніторинг. Податкова служба та банки-партнери мають право здійснювати вибіркові перевірки. У разі виявлення нецільового використання коштів підприємець зобов’язаний повернути всю суму допомоги, а також може втратити доступ до інших державних програм підтримки, зокрема пільгового кредитування.

Як подати заявку

Подання заявки повністю цифрове і відбувається через портал або застосунок «Дія».

Покроковий алгоритм:

Авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua або в застосунку «Дія». Перейдіть в розділ «Підприємництво» та оберіть послугу «Допомога ФОП на енергостійкість». Перевірте автоматично підтягнуті дані про ФОП і кількість працівників. Вкажіть напрям використання коштів (обладнання, пальне або енергопослуги). Оберіть або відкрийте «Дія.Картку» в одному з банків-партнерів. Підпишіть заяву «Дія.Підписом», або кваліфікованим електронним підписом (КЕП) і надішліть її на розгляд.

Окремі довідки чи документи завантажувати не потрібно — система перевіряє дані автоматично через державні реєстри.

Пільгові кредити під 0%

Безповоротна допомога дозволяє закрити базові потреби — купити генератор, пальне або частково компенсувати витрати на електроенергію. Але для бізнесу з більшим споживанням цього замало. Щоб мати стабільне електропостачання без зупинок, підприємствам часто потрібні значно дорожчі рішення.

Для таких випадків діє пільгове кредитування в межах програми «Доступні кредити 5−7−9». Воно дає можливість залучити кошти без сплати відсотків і розтягнути виплати у часі.

Умови кредитування

Основні параметри програми такі:

сума кредиту — до 10 млн грн;

відсоткова ставка — 0% річних;

термін — до 3 років;

для кого — мікро-, малий та середній бізнес (ФОП і юридичні особи).

Участь лізингових компаній не передбачена.

Держава через Фонд розвитку підприємництва компенсує банкам різницю між ринковою ставкою та 0% для позичальника.

На що можна використати кошти

Програма має чітке цільове призначення. Кредит можна використати виключно на генераційні установки: газотурбінні, газопоршневі, біогазові, дизельні, бензинові та газові генератори.

Це рішення зокрема для виробничих підприємств, логістичних центрів, торгівельних мереж, аграрного бізнесу та сфери HoReCa з великим енергоспоживанням.

Якщо генератор уже є, але витрати щомісячні, за кредитні кошти не можна покривати пальне. Компенсація ставки до 0% потребує значного ресурсу, тому підтримка спрямована на найнеобхідніше енергообладнання.

Як оформити кредит

На відміну від грантів, кредит оформляється не через «Дію», а безпосередньо в банку.

Порядок дій такий:

Оберіть банк-партнер. У програмі беруть участь 43 банки, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк і Банк Кредит Дніпро. Подайте заявку. Потрібно коротко описати, яке обладнання планується придбати та для чого воно потрібне бізнесу. Дочекайтеся рішення. Остаточне рішення щодо надання кредиту ухвалює банк. Перелік документів та детальні умови залежать від внутрішніх процедур банку. Банк оцінює фінансовий стан компанії, платоспроможність та відповідність умовам програми й ухвалює рішення зазвичай протягом 5−10 робочих днів. Отримайте кошти. Банк перераховує кошти на рахунок постачальників бізнесу, які продають енергообладнання. Оплата відбувається безготівково постачальникам, можливі транші.

Вимоги до бізнесу для кредитування

Щоб отримати кредит, бізнес має відповідати наступним вимогам:

зареєстрований в Україні, крім тимчасово окупованих територій та територій, де не визначена дата завершення окупації;

є резидентом України;

кінцеві бенефіціарні власники — фізичні особи резиденти України;

це ФОП або юридична особа, зареєстровані у встановленому законом порядку;

бізнес не пов’язаний із державою-агресором, окупантом або терористичними організаціями, зокрема через учасників або кінцевих бенефіціарів;

бізнес не підпадає під обмеження щодо держпідтримки, визначені законодавством.

Для стартапів та чинного бізнесу

новостворені мікро-, малі та середні підприємства (стартап): бізнес зареєстрований до 12 місяців (або більше, якщо діяльність документально не підтверджується), мають аргументований бізнес-план;

мікро-, малі та середні підприємства: бізнес веде діяльність понад 12 місяців і це підтверджується документально.

Якщо бізнес працює у сільському господарстві або перероблюванні сільськогосподарської продукції, можуть застосовуватись додаткові вимоги:

дотримання екологічних та соціальних стандартів Світового банку (для окремих КВЕД);

реєстрація в Державному аграрному реєстрі (для виробників с/г продукції).

Що варто врахувати підприємцям

Грант і кредит можна поєднувати. Наприклад, безповоротну допомогу використати на пальне або оплату електроенергії, а кредит — на дороге обладнання.

Наприклад, безповоротну допомогу використати на пальне або оплату електроенергії, а кредит — на дороге обладнання. Кредит — це довгострокове рішення. Банк оцінює, чи зможе бізнес обслуговувати зобов’язання після завершення пільгового періоду.

— це довгострокове рішення. Банк оцінює, чи зможе бізнес обслуговувати зобов’язання після завершення пільгового періоду. Усі документи краще зберігати. Договори та технічні документи можуть знадобитися під час перевірок.

Терміни подавання заявок

Подавання заявок на безповоротну допомогу та супутні інструменти енергопідтримки триває до 31 березня 2026 року, однак бюджет програми обмежений.

За словами урядовців, лише в перші дні було подано тисячі заявок, тому фінансування може бути вичерпане раніше.

