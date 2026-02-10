0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вартість нафти росте через напруженість на Близькому Сході — Bloomberg

Енергетика
24
Нафта дорожчає два дні поспіль через ризики, пов’язані з Іраном. Напружена ситуація в регіоні змусила інвесторів закладати вищу премію за ризик у вартість бареля.
Про це пише Bloomberg.
Після дводенного стрибка цін на 2%, котирування Brent закріпилися трохи нижче $69, а WTI — біля позначки $64. Попри певні зрушення в «ядерних» перемовинах з Тегераном, Вашингтон закликав свої кораблі триматися якомога далі від іранського узбережжя в Ормузькій протоці. Це посилило занепокоєння трейдерів.
Ормузька протока є критично важливою торговельною артерією для поставок енергоносіїв на Близький Схід, яка пов’язує низку виробників зі світовими ринками, особливо в Азії. Тегеран погрожував закрити цей морський шлях у періоди геополітичної напруженості, хоча насправді ніколи цього не робив.

Тиск США на Іран

США продовжують нарощувати військову потужність у регіоні, використовуючи це як інструмент тиску на Іран під час ядерних перемовин. Минулого тижня відбулася перша зустріч делегацій в Омані. Продовження консультацій очікується найближчими днями. Це протистояння створює постійну напругу на нафтовому ринку через ризик збоїв у постачанні сировини.
Аналітики RBC Capital Markets зазначають, що хоча США та Іран позитивно оцінили початок ядерних переговорів у Омані, загроза ударів по іранських цілях залишається на порядку денному. Водночас, страх перед зростанням цін на нафту може підштовхнути американського президента Дональда Трампа саме до пошуку врегулювання шляхом переговорів.
За матеріалами:
Mind
НафтаСША
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems