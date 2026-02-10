Вартість нафти росте через напруженість на Близькому Сході — Bloomberg Сьогодні 21:34 — Енергетика

Нафта дорожчає два дні поспіль через ризики, пов’язані з Іраном. Напружена ситуація в регіоні змусила інвесторів закладати вищу премію за ризик у вартість бареля.

Про це пише Bloomberg.

Після дводенного стрибка цін на 2%, котирування Brent закріпилися трохи нижче $69, а WTI — біля позначки $64. Попри певні зрушення в «ядерних» перемовинах з Тегераном, Вашингтон закликав свої кораблі триматися якомога далі від іранського узбережжя в Ормузькій протоці. Це посилило занепокоєння трейдерів.

Ормузька протока є критично важливою торговельною артерією для поставок енергоносіїв на Близький Схід, яка пов’язує низку виробників зі світовими ринками, особливо в Азії. Тегеран погрожував закрити цей морський шлях у періоди геополітичної напруженості, хоча насправді ніколи цього не робив.

Тиск США на Іран

США продовжують нарощувати військову потужність у регіоні, використовуючи це як інструмент тиску на Іран під час ядерних перемовин. Минулого тижня відбулася перша зустріч делегацій в Омані. Продовження консультацій очікується найближчими днями. Це протистояння створює постійну напругу на нафтовому ринку через ризик збоїв у постачанні сировини.

Аналітики RBC Capital Markets зазначають, що хоча США та Іран позитивно оцінили початок ядерних переговорів у Омані, загроза ударів по іранських цілях залишається на порядку денному. Водночас, страх перед зростанням цін на нафту може підштовхнути американського президента Дональда Трампа саме до пошуку врегулювання шляхом переговорів.

