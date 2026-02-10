0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Куба вперше за десять років залишилася без імпорту нафти — причини

Енергетика
16
у рф рекордно обвалився видобуток нафти
у рф рекордно обвалився видобуток нафти
Рішення Мексики припинити поставки енергоносіїв на Кубу спричинило критичний дефіцит палива на острові, який вперше за десятиліття зафіксував нульовий рівень імпорту нафти.
Економіка країни опинилася під колосальним тиском через погрози Вашингтона запровадити тарифи проти держав-постачальників та морську блокаду, що перекрила шляхи для «тіньового флоту».
Про це повідомляє Bloomberg.
Читайте також
Мексика, яка тривалий час була головним донором палива для Гавани, офіційно припинила відвантаження під загрозою економічних санкцій з боку адміністрації Дональда Трампа.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила, що поставки «призупинені», попри її незгоду з таким кроком через гуманітарні наслідки для кубинських лікарень та шкіл.
Ситуація погіршилася після арешту венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, що фактично зупинило потік нафти від найвірнішого союзника острова.
Читайте також
За даними Bloomberg та Kpler Ltd, імпорт нафти на Кубу досяг нуля у січні 2026 року, що є першим подібним випадком з 2015 року. Посилення контролю США за суднами «темного флоту», які раніше перевозили санкційну нафту з росії та Венесуели, зробило доставку ресурсів практично неможливою.
Військово-морська блокада та захоплення ключових танкерів, як-от судна Skipper у грудні, позбавили Гавану запасів, розрахованих на кілька місяців.
За матеріалами:
УНН
Нафта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems