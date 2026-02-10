Куба вперше за десять років залишилася без імпорту нафти — причини Сьогодні 13:34 — Енергетика

Рішення Мексики припинити поставки енергоносіїв на Кубу спричинило критичний дефіцит палива на острові, який вперше за десятиліття зафіксував нульовий рівень імпорту нафти.

Економіка країни опинилася під колосальним тиском через погрози Вашингтона запровадити тарифи проти держав-постачальників та морську блокаду, що перекрила шляхи для «тіньового флоту».

Мексика, яка тривалий час була головним донором палива для Гавани, офіційно припинила відвантаження під загрозою економічних санкцій з боку адміністрації Дональда Трампа.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила, що поставки «призупинені», попри її незгоду з таким кроком через гуманітарні наслідки для кубинських лікарень та шкіл.

Ситуація погіршилася після арешту венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, що фактично зупинило потік нафти від найвірнішого союзника острова.

За даними Bloomberg та Kpler Ltd, імпорт нафти на Кубу досяг нуля у січні 2026 року, що є першим подібним випадком з 2015 року. Посилення контролю США за суднами «темного флоту», які раніше перевозили санкційну нафту з росії та Венесуели, зробило доставку ресурсів практично неможливою.

Військово-морська блокада та захоплення ключових танкерів, як-от судна Skipper у грудні, позбавили Гавану запасів, розрахованих на кілька місяців.

