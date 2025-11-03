Нафта продовжує зростати після того, як ОПЕК+ призупинила збільшення видобутку у 1 кварталі Сьогодні 11:33 — Енергетика

Нафта продовжує зростати після того, як ОПЕК+ призупинила збільшення видобутку у 1 кварталі

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як ОПЕК+ вирішила утриматися від збільшення видобутку в першому кварталі наступного року, що послабило зростаючі побоювання щодо надлишку пропозиції, але слабкі дані з виробництва в Азії обмежили зростання.

Про це повідомляє Reuters

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 28 центів, або 0,43%, до 65,05 долара за барель до 07:22 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 61,23 долара за барель, що на 25 центів, або 0,41% більше, ніж раніше.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відома як ОПЕК+, у неділю домовилися збільшити видобуток на 137 000 барелів на день у грудні, що відповідає показникам жовтня та листопада.

«Після грудня, через сезонність, вісім країн також вирішили призупинити збільшення виробництва у січні, лютому та березні 2026 року», — йдеться у заяві групи.

Керівник відділу досліджень сировинних товарів ING Воррен Паттерсон заявив, що це рішення, схоже, є визнанням великого профіциту, з яким зіткнеться ринок, особливо на початку наступного року.

«Очевидно, що щодо масштабів профіциту все ще існує велика невизначеність, яка залежатиме від того, наскільки руйнівними будуть санкції США для потоків російської нафти», — додав він.

Керівник відділу сировинних стратегій RBC Capital Геліма Крофт також зазначила, що росія залишається ключовим постачальником з обмеженим обсягом поставок після запровадження США санкцій проти провідних російських виробників «Роснефти» та «Лукойлу», а також після триваючих ударів по енергетичній інфраструктурі країни в рамках війни в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.