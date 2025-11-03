Туреччина скорочує закупівлі російської нафти після санкцій США Сьогодні 21:33 — Енергетика

У відповідь на нові західні санкції проти москви, найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше нафти неросійського походження.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у нафтовій галузі.

Купують більше нафти неросійського походження

Зазначається, що один із найбільших нафтопереробних заводів країни — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників. Поставки очікуються у грудні.

За розрахунками Reuters, обсяг цих поставок становить від 77 до 129 тисяч барелів на добу, залежно від розміру партій. Це свідчить, що SOCAR планує зменшити використання російської нафти.

За даними аналітичної компанії Kpler, у вересні та жовтні майже вся сировина, яку переробляв завод STAR, надходила з росії — приблизно 210 тисяч барелів на добу

Інший великий турецький нафтопереробник — Tupras — збільшує закупівлі неросійської нафти, подібної за якістю до російської Urals, зокрема іракських сортів.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.