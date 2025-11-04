Україна у жовтні збільшила імпорт електроенергії у 2,5 раза
В Україні імпорт електроенергії у жовтні 2025 року зріс у 2,5 раза — до 360 тис. МВт-год.
Про це повідомляє галузеве видання ExPro.
Найбільшу частку займає і надалі Угорщина, 51%. На другому місці — Польща з часткою 22%.
Наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Імпорт за останні 3 дні місяця зі Словаччини становив 7,6 тис. МВт-год, експорт до Словаччини за цей період — 1,8 тис. МВт-год.
Загалом, імпорт електроенергії у жовтні зріс за усіма напрямами. У порівнянні з жовтнем 2024 року імпорт електроенергії до України зріс удвічі.
Поділитися новиною
Також за темою
Україна у жовтні збільшила імпорт електроенергії у 2,5 раза
Чому неможливо спрогнозувати графіки відключень світла на тиждень
Болгарія вирішила зупинити експорт нафтопродуктів до ЄС через санкції проти «Лукойлу»
Туреччина скорочує закупівлі російської нафти після санкцій США
Нафта продовжує зростати після того, як ОПЕК+ призупинила збільшення видобутку у 1 кварталі
Підтримка партнерів G7 допоможе Україні впевнено пройти опалювальний сезон