Україна у жовтні збільшила імпорт електроенергії у 2,5 раза

В Україні імпорт електроенергії у жовтні 2025 року зріс у 2,5 раза — до 360 тис. МВт-год.

Про це повідомляє галузеве видання ExPro.

Найбільшу частку займає і надалі Угорщина, 51%. На другому місці — Польща з часткою 22%.

Наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Імпорт за останні 3 дні місяця зі Словаччини становив 7,6 тис. МВт-год, експорт до Словаччини за цей період — 1,8 тис. МВт-год.

Загалом, імпорт електроенергії у жовтні зріс за усіма напрямами. У порівнянні з жовтнем 2024 року імпорт електроенергії до України зріс удвічі.

