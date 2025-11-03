Підтримка партнерів G7 допоможе Україні впевнено пройти опалювальний сезон
Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела низку двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами на Саміті міністрів енергетики країн G7 у Торонто. Головну увагу під час зустрічей було приділено новим технологіям та ресурсам, необхідним для успішного проходження опалювального сезону в Україні.
З міністром економіки, торгівлі та промисловості Японії Кенджі Ямадою очільниця Міненерго узгодила подальшу взаємодію в межах програм міжнародної допомоги JICA. Світлана Гринчук подякувала японській стороні за системну підтримку енергетичного сектору України — від надання обладнання для відновлення інфраструктури до реалізації проєктів, спрямованих на підвищення енергетичної стійкості та розвиток відновлюваної енергетики.
Під час зустрічі з міністром енергетики та гірничодобувної промисловості Онтаріо Стівеном Лечче міністр обговорила розвиток співпраці у сфері енергетики. Онтаріо, як лідер чистої енергетики Канади, активно розвиває ядерну генерацію та малі модульні реактори — цей досвід є цінним для України. Сторони відзначили позитивні результати співпраці з компаніями Bruce Power та Ontario Power Generation, які вже надають енергетичне обладнання Україні, та домовилися розглянути можливості постачання додаткових генераторів і мережевого обладнання.
Світлана Гринчук висловила вдячність партнерам за вагомий внесок у зміцнення енергетичної стійкості нашої держави. Завдяки підтримці союзників Україна впевнено готується до опалювального сезону та продовжує тримати енергетичний фронт.
