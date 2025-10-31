Україна розпочала опалювальний сезон: скільки об’єктів мають резервне живлення Сьогодні 14:35 — Енергетика

Україна розпочала опалювальний сезон: скільки об’єктів мають резервне живлення

В Україні триває підключення житлових будинків і соціальних об’єктів до систем теплопостачання. Станом на зараз тепло мають понад 62% споживачів.

Про це повідомив т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко.

Підготовка до опалювального сезону

За словами посадовця, цьогорічна підготовка до опалювального періоду була однією з найскладніших через наслідки руйнування енергетичної інфраструктури. Теплопостачальні організації вчасно виконали ремонтні роботи, провели випробування мереж і підготувалися до старту сезону. Під час інспекцій виявили близько 3,5 тисячі зауважень, більшість із яких уже усунуто.

Особливу увагу цього року приділили готовності до можливих відключень електроенергії. За словами Замулка, завдяки міжнародній допомозі Україна отримала значну кількість генераторів, які розподілили між теплогенеруючими об’єктами та соціальними установами.

Крім того, громади створюють запаси палива, щоб забезпечити стабільну роботу систем теплопостачання під час можливих тривалих відключень.

«Практично всі об’єкти теплопостачання вже мають резервні джерела живлення. Це дає підстави сподіватися, що навіть у разі масштабних обмежень система зможе витримати навантаження», — зазначив він.

Контроль за графіками відключень

Керівник Держенергонагляду також прокоментував ситуацію із дотриманням графіків відключень електроенергії. За його словами, проблема справедливого розподілу електроенергії між споживачами, яка постала минулої зими, залишається актуальною.

«Разом з операторами систем розподілу працюємо над вирівнюванням ситуації. Не всюди можна усунути технічні обмеження, але ми впливаємо на процес і зобов’язуємо операторів дотримуватися графіків», — пояснив Замулко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив , що у вівторок, 28 жовтня, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Найскладнішою залишається ситуація у Шостці на Сумщині. Влада вже забезпечила 70% фінансування на імпорт газу та домовилася про допомогу з країнами ЄС.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів продовжив дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни сплачуватимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

Уряд також зберіг пільгову ціну для споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла:

— за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме тариф 2,64 грн за кВт⋅год;

— за обсяг, що перевищує встановлений ліміт, ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.

