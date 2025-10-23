0 800 307 555
укр
Особисті фінанси
136
Уряд ухвалив рішення щодо цін на електроенергію для населення
Кабінет Міністрів продовжив дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни сплачуватимуть 4,32 грн за кВт⋅год.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону», — заявила Свириденко.

Пільговий тариф для домогосподарств з електроопаленням

Уряд зберіг пільгову ціну для споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла:
  • за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме тариф 2,64 грн за кВт⋅год;
  • за обсяг, що перевищує встановлений ліміт, ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.
Нагадаємо, раніше перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком — це потрібно для стабілізації економіки.
За словами Ніколайчука, НБУ прагне досягати інфляційних цілей не адміністративними обмеженнями, а за допомогою послідовної монетарної політики. Водночас різкі цінові стрибки, зокрема у сфері комунальних тарифів, створюють додаткові ризики для економіки.
Додамо, що станом на середину вересня 2025 року в Україні було відкрито 788,5 тис. виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024-го (701,1 тис.). Основна маса комунальних боргів припадає на людей у віці 46−60 років — 302,8 тис. проваджень (38%). На другому місці група 36−45 років із 194,7 тис. провадженнями (25%). Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років — 194,1 тис. (25%).
Після завершення повномасштабної війни в Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги. Міжнародний валютний фонд у своєму меморандумі наголошує на необхідності підняття «комуналки» до ринкової вартості.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
