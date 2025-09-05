НБУ пояснив, чому в Україні час підвищувати тарифи на комуналку
Підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком — це потрібно для стабілізації економіки.
Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
За словами Ніколайчука, НБУ прагне досягати інфляційних цілей не адміністративними обмеженнями, а за допомогою послідовної монетарної політики. Водночас різкі цінові стрибки, зокрема у сфері комунальних тарифів, створюють додаткові ризики для економіки.
«Якщо кілька років якісь тарифи не змінюються, а потім вони піднімаються в рази, то це не та ситуація, яка дозволяє нам належним чином управляти інфляційними процесами», — пояснив він.
Вплив на бюджет
Ніколайчук підкреслив, що нинішнє субсидіювання цін на комунальні послуги є дорогим для держави. Це створює тиск на бюджет та квазібюджетні баланси.
«Рано чи пізно це все одно треба буде вирівнювати», — наголосив представник НБУ.
За його словами, більш передбачувана політика у сфері тарифів допоможе державі краще планувати витрати. Це також дозволить Національному банку ефективніше управляти інфляційними процесами.
«Більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами», — додав Ніколайчук.
Довідка Finance.ua:
- під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ для населення. Він не стосується електроенергії, холодної води та інших житлово-комунальних послуг;
- Національний банк України очікує, що вже у 2026 році розпочнеться поступове підвищення тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду.
