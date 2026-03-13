Google Maps отримує навігацію з Gemini та 3D-режим

Google Maps отримала найбільше оновлення навігації за 10 років

Google анонсувала велике оновлення для Maps. Застосунок отримав нову функцію на базі моделей Gemini — Ask Maps. Користувачі зможуть знаходити різноманітні місця, використовуючи запити природною мовою.

Пошук місць за допомогою природної мови

Нова функція дозволяє додатку опрацьовувати комплексні питання, наприклад, «де можна підзарядити телефон, щоб довгий час не стояти у черзі» або «чи є поблизу тенісні майданчики з освітленням для гри ввечері».

Використовуючи моделі Gemini, Google Maps робить пошук будь-яких місць набагато простішим. Раніше, щоб знайти необхідну локацію чи сервіс, потрібно було проводити дослідження онлайн, проте зараз для цього буде достатньо використати запит природною мовою.

Допомога у плануванні подорожей

Сервіс може допомогти з плануванням поїздок. Користувачам буде достатньо вказати, куди вони прямують, а штучний інтелект вже підбере різні місця, які варто відвідати. Для прокладання маршруту Maps аналізуватиме інформацію з понад 300 мільйонів місць, включно з відгуками від більше ніж 500 мільйонів учасників.

Для найрелевантніших відповідей штучний інтелект також аналізуватиме місця, які ви шукали чи зберігали. Google Maps навіть може запам’ятати, що вам подобаються певні заклади чи ресторани.

На додачу до цього, Google переосмислює навігацію через сервіс та впроваджує найбільше оновлення за десятиліття — Immersive Navigation. Це повна трансформація навігації з переробленим візуальним оформленням та інтуїтивнішим керівництво

Сервіс впроваджує найбільше оновлення за десятиліття — Immersive Navigation

У картах, зокрема, з’являються 3D-відображення будівель, естакад та місцевості навколо. Карти також виділятимуть важливі деталі дороги, як-от смуги руху, пішохідні переходи, світлофори та знаки зупинки. Ці нововведення також працюють на базі Gemini.

Нові функції для комфортніших поїздок

Крім візуального оновлення, Google Maps отримає й кілька нових функцій для комфортніших поїздок. Перш за все, карти надаватимуть ширший огляд маршруту. Розумне масштабування та прозорі будівлі допомагають заздалегідь підготуватися до складних поворотів та змін смуг руху. Оновлення отримали й голосові підказки, аби зробити їх більш природними.

Покращення отримають й альтернативні маршрути. Google Maps щосекунди аналізує понад 5 мільйонів оновлень по всьому світу, аби знаходити найкращі маршрути, наприклад, для швидшої дороги, менших заторів тощо. Сервіс також попереджатиме про перешкоди на маршруті у режимі реального часу, як-от дорожні роботи та аварії.

