0 800 307 555
Чи безпечно заряджати телефон через USB-порт у розетці

Чи можна заряджати телефон через USB-порт у розетці
Чи можна заряджати телефон через USB-порт у розетці, Фото: Marina Demeshko
Розетки з USB-портами стали звичним елементом у будинках, офісах та громадських місцях: від кафе до готелів. Вони дозволяють заряджати пристрої безпосередньо через кабель, усуваючи необхідність використання адаптерів живлення. Такі розетки загалом безпечні, але з важливими нюансами.
Чи можна заряджати телефон через USB-порт у розетці

Якщо йдеться про домашню установку, ключове значення має якість пристрою.
Читайте також
Експерти радять вибирати розетки з сертифікацією безпеки (наприклад, UL) і вбудованим захистом від перевантаження. Дешеві або несертифіковані моделі можуть становити ризик перегріву, короткого замикання і навіть загоряння.
Крім того, важливо враховувати потужність: сучасні пристрої вимагають різного рівня живлення. Якісна USB-розетка повинна підтримувати технології швидкої зарядки на кшталт USB Power Delivery, щоб коректно «домовлятися» з гаджетом про потрібну потужність.
Головна перевага розетки з USB-портами — зручність. Такі розетки позбавляють від необхідності використовувати адаптери та дозволяють підключати кілька гаджетів одночасно.
Хоча не всі моделі видають достатню потужність для ноутбуків або швидкої зарядки, тому іноді класичний блок живлення все ж краще.
Читайте також
Найсерйозніша загроза пов’язана не з електрикою, а з кібербезпекою. USB-порт передає не тільки енергію, але й дані. Це відкриває можливість атаки, відомої як «juice jacking» — коли через модифікований порт зловмисники намагаються отримати доступ до пристрою або встановити шкідливе ПЗ.
Тому фахівці рекомендують у громадських місцях використовувати власний адаптер — або застосовувати кабелі без передачі даних, або спеціальні USB-блокатори.
Загалом, USB-розетки — це зручно і в більшості випадків безпечно, особливо вдома. Однак під час покупки важливо не економити на якості, а під час використання в публічних місцях — пам’ятати про цифрову безпеку.
Також за темою
Також за темою
