ТОП-4 міфи про заряджання смартфона, що шкодять батареї
Популярні поради щодо економії заряду смартфонів часто виявляються застарілими міфами, які можуть навіть шкодити акумулятору. Саме тому важливо своєчасно позбутися шкідливих звичок у зараджанні телефону.
Про це пише MakeUseOf.
Як зазначають експерти, сучасні пристрої працюють на літій-іонних або літій-полімерних батареях, що мають обмежений ресурс циклів заряджання, але водночас підтримують ефективні механізми захисту та оптимізації. Тож деякі звички дійсно допомагають продовжити термін служби батареї, а від деяких варто відмовитися.
Міф перший: необхідно повністю розряджати смартфон
Порада розряджати телефону «в нуль» перед заряджанням насправді може нашкодити акумулятору, змушуючи його працювати з більшим навантаженням.
Оптимально підключати телефон до зарядки, коли рівень падає до приблизно 20−30%. У разі потреби варто використовувати режим енергозбереження, який тимчасово обмежує фонові процеси та допомагає продовжити роботу пристрою.
Міф другий: швидка зарядка шкодить батареї
Виробники впроваджують цю технологію з урахуванням безпеки, а сучасні смартфони оснащені системами охолодження, які запобігають перегріву. Навіть якщо підключити телефон до потужнішого зарядного блоку, він не перевищить власні обмеження швидкості заряджання, тому ризику для батареї немає.
Міф третій: примусове закриття додатків економить заряд
Хоча велика кількість відкритих програм може впливати на швидкодію пристрою, сучасні операційні системи ефективно керують фоновими процесами. Часте закриття і повторне відкриття додатків, навпаки, може збільшити енергоспоживання. Більше значення має контроль фонових оновлень, які можуть суттєво витрачати заряд.
Міф четвертий: не можна залишати телефон на зарядці на ніч
Сучасні смартфони автоматично припиняють заряджання після досягнення 100% або використовують адаптивні алгоритми, що сповільнюють процес і зменшують навантаження на акумулятор. Тому нічна зарядка не становить загрози для батареї та навіть зменшує потребу у частому підключенні протягом дня.
Корисні звички при заряджанні смартфона
Фахівці наголошують, що для збереження ресурсу батареї важливі інші фактори:
- помірний рівень яскравості екрана,
- вимкнення зайвих функцій на кшталт постійно активного дисплея або голосових асистентів,
- своєчасне оновлення програмного забезпечення,
- обмеження непотрібних сповіщень.
Дотримання цих рекомендацій дозволяє суттєво продовжити як час роботи смартфона між зарядками, так і загальний термін служби акумулятора.
