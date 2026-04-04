ТОП-4 міфи про заряджання смартфона, що шкодять батареї 04.04.2026, 04:17 — Технології&Авто

Як правильно заряджати смартфон, Фото: freepik

Популярні поради щодо економії заряду смартфонів часто виявляються застарілими міфами, які можуть навіть шкодити акумулятору. Саме тому важливо своєчасно позбутися шкідливих звичок у зараджанні телефону.

Про це пише MakeUseOf.

Як зазначають експерти, сучасні пристрої працюють на літій-іонних або літій-полімерних батареях, що мають обмежений ресурс циклів заряджання, але водночас підтримують ефективні механізми захисту та оптимізації. Тож деякі звички дійсно допомагають продовжити термін служби батареї, а від деяких варто відмовитися.

Міф перший: необхідно повністю розряджати смартфон

Порада розряджати телефону «в нуль» перед заряджанням насправді може нашкодити акумулятору, змушуючи його працювати з більшим навантаженням.

Оптимально підключати телефон до зарядки, коли рівень падає до приблизно 20−30%. У разі потреби варто використовувати режим енергозбереження, який тимчасово обмежує фонові процеси та допомагає продовжити роботу пристрою.

Міф другий: швидка зарядка шкодить батареї

Виробники впроваджують цю технологію з урахуванням безпеки, а сучасні смартфони оснащені системами охолодження, які запобігають перегріву. Навіть якщо підключити телефон до потужнішого зарядного блоку, він не перевищить власні обмеження швидкості заряджання, тому ризику для батареї немає.

Міф третій: примусове закриття додатків економить заряд

Хоча велика кількість відкритих програм може впливати на швидкодію пристрою, сучасні операційні системи ефективно керують фоновими процесами. Часте закриття і повторне відкриття додатків, навпаки, може збільшити енергоспоживання. Більше значення має контроль фонових оновлень, які можуть суттєво витрачати заряд.

Міф четвертий: не можна залишати телефон на зарядці на ніч

Сучасні смартфони автоматично припиняють заряджання після досягнення 100% або використовують адаптивні алгоритми, що сповільнюють процес і зменшують навантаження на акумулятор. Тому нічна зарядка не становить загрози для батареї та навіть зменшує потребу у частому підключенні протягом дня.

Корисні звички при заряджанні смартфона

Фахівці наголошують, що для збереження ресурсу батареї важливі інші фактори:

помірний рівень яскравості екрана,

вимкнення зайвих функцій на кшталт постійно активного дисплея або голосових асистентів,

своєчасне оновлення програмного забезпечення,

обмеження непотрібних сповіщень.

Дотримання цих рекомендацій дозволяє суттєво продовжити як час роботи смартфона між зарядками, так і загальний термін служби акумулятора.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.