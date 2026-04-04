Місце для вашої реклами

ТОП-4 міфи про заряджання смартфона, що шкодять батареї

Популярні поради щодо економії заряду смартфонів часто виявляються застарілими міфами, які можуть навіть шкодити акумулятору. Саме тому важливо своєчасно позбутися шкідливих звичок у зараджанні телефону.
Про це пише MakeUseOf.
Як зазначають експерти, сучасні пристрої працюють на літій-іонних або літій-полімерних батареях, що мають обмежений ресурс циклів заряджання, але водночас підтримують ефективні механізми захисту та оптимізації. Тож деякі звички дійсно допомагають продовжити термін служби батареї, а від деяких варто відмовитися.

Міф перший: необхідно повністю розряджати смартфон

Порада розряджати телефону «в нуль» перед заряджанням насправді може нашкодити акумулятору, змушуючи його працювати з більшим навантаженням.
Оптимально підключати телефон до зарядки, коли рівень падає до приблизно 20−30%. У разі потреби варто використовувати режим енергозбереження, який тимчасово обмежує фонові процеси та допомагає продовжити роботу пристрою.

Міф другий: швидка зарядка шкодить батареї

Виробники впроваджують цю технологію з урахуванням безпеки, а сучасні смартфони оснащені системами охолодження, які запобігають перегріву. Навіть якщо підключити телефон до потужнішого зарядного блоку, він не перевищить власні обмеження швидкості заряджання, тому ризику для батареї немає.

Міф третій: примусове закриття додатків економить заряд

Хоча велика кількість відкритих програм може впливати на швидкодію пристрою, сучасні операційні системи ефективно керують фоновими процесами. Часте закриття і повторне відкриття додатків, навпаки, може збільшити енергоспоживання. Більше значення має контроль фонових оновлень, які можуть суттєво витрачати заряд.

Міф четвертий: не можна залишати телефон на зарядці на ніч

Сучасні смартфони автоматично припиняють заряджання після досягнення 100% або використовують адаптивні алгоритми, що сповільнюють процес і зменшують навантаження на акумулятор. Тому нічна зарядка не становить загрози для батареї та навіть зменшує потребу у частому підключенні протягом дня.

Корисні звички при заряджанні смартфона

Фахівці наголошують, що для збереження ресурсу батареї важливі інші фактори:
  • помірний рівень яскравості екрана,
  • вимкнення зайвих функцій на кшталт постійно активного дисплея або голосових асистентів,
  • своєчасне оновлення програмного забезпечення,
  • обмеження непотрібних сповіщень.
Дотримання цих рекомендацій дозволяє суттєво продовжити як час роботи смартфона між зарядками, так і загальний термін служби акумулятора.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
