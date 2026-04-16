Amazon та Apple об’єднались проти Маска на $12 млрд

Amazon підтвердила придбання Globalstar

Компанія Amazon підтвердила придбання Globalstar і планує інтегрувати супутники та спектр оператора зв’язку на низькій навколоземній орбіті (LEO) у власну мережу Amazon Leo.

Про це пише видання Digital Trends.

Цей крок має прискорити розвиток технології прямого зв’язку з пристроєм (D2D), яка дозволяє звичайним смартфонам здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення та передавати дані через супутник.

Компанія вже залучила великих клієнтів для свого супутникового інтернету, а нова угода допоможе подолати частину інфраструктурних обмежень.

Партнерство з Apple і плани до 2028 року

Важливою частиною угоди стала нова домовленість між Amazon та Apple.

Мережа Amazon Leo забезпечуватиме супутникові послуги для iPhone та Apple Watch, включно з:

екстреними викликами SOS;

повідомленнями;

сервісом Find My.

Globalstar вже співпрацює з Apple, тому користувачі поступово перейдуть на розширену мережу Amazon у міру її розвитку.

Завершення угоди очікується у 2027 році після отримання регуляторних дозволів.

Крім того, Amazon планує запустити власну супутникову систему D2D нового покоління з 2028 року. Компанія заявляє, що вона забезпечить вищу швидкість і кращу ефективність порівняно з нинішніми рішеннями формату «супутник-стільниковий зв’язок».

Новий етап конкуренції з SpaceX

Конкуренція між Amazon і SpaceX виходить за межі боротьби за швидкість домашнього інтернету.

Тепер йдеться про створення повноцінної екосистеми зв’язку. Раніше Amazon уже кинула виклик домінуванню Starlink в авіації, а ця угода може поширити конкуренцію на мобільні пристрої.

Що це означає для користувачів

Інтеграція Globalstar у інфраструктуру Amazon створює основу для глобального супутникового зв’язку.

Для користувачів це означає:

поява супутникового зв’язку як стандартної функції смартфонів;

можливість залишатися на зв’язку навіть без мобільного покриття;

поступове зникнення «мертвих зон».

У перспективі це може суттєво змінити підхід до мобільного зв’язку та доступу до інтернету у світі.

