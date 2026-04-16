Amazon та Apple об’єднались проти Маска на $12 млрд

Globalstar вже співпрацює з Apple, тому користувачі поступово перейдуть на розширену мережу Amazon у міру її розвитку.
Завершення угоди очікується у 2027 році після отримання регуляторних дозволів.
Крім того, Amazon планує запустити власну супутникову систему D2D нового покоління з 2028 року. Компанія заявляє, що вона забезпечить вищу швидкість і кращу ефективність порівняно з нинішніми рішеннями формату «супутник-стільниковий зв’язок».
Новий етап конкуренції з SpaceX
Конкуренція між Amazon і SpaceX виходить за межі боротьби за швидкість домашнього інтернету.
Тепер йдеться про створення повноцінної екосистеми зв’язку. Раніше Amazon уже кинула виклик домінуванню Starlink в авіації, а ця угода може поширити конкуренцію на мобільні пристрої.
Що це означає для користувачів
Інтеграція Globalstar у інфраструктуру Amazon створює основу для глобального супутникового зв’язку.
Для користувачів це означає:
поява супутникового зв’язку як стандартної функції смартфонів;
можливість залишатися на зв’язку навіть без мобільного покриття;
поступове зникнення «мертвих зон».
У перспективі це може суттєво змінити підхід до мобільного зв’язку та доступу до інтернету у світі.