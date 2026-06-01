ТОП-10 найнадійніших автомобілів на ДВЗ — рейтинг 2026 року Сьогодні 04:28 — Технології&Авто

Toyota GR Yaris

Бензинові автомобілі залишаються одними з найнадійніших транспортних засобів на ринку. Британське видання What Car? опублікувало новий рейтинг надійності авто, складений на основі опитування власників машин, які розповіли про несправності, витрати на ремонт і тривалість обслуговування за останні два роки.

Про це пише Moto.

Які автомобілі стали лідерами рейтингу

Найвищий показник надійності — 100% — отримали одразу дві моделі: Hyundai i10 та Toyota GR Yaris. Власники цих автомобілів не повідомили про жодні технічні несправності протягом 24 місяців експлуатації.

До десятки найнадійніших бензинових авто також увійшли:

Toyota Aygo X — 99,7%;

Kia Picanto — 98,5%;

BMW 4 Series — 98,5%;

Volkswagen Polo — 98,5%;

Mazda CX-5 — 98,4%;

Volkswagen T-Cross — 98%;

BMW 3 Series — 98%;

Toyota GR86 — 97,9%.

У більшості випадків дрібні несправності кузова чи кондиціонера дилери усували безкоштовно та впродовж одного дня.

Які моделі потрапили до аутсайдерів

Найгірший результат у рейтингу показав Nissan Juke з індексом надійності 55,2%. Власники скаржилися на проблеми з двигуном, паливною системою, акумулятором та кліматичною установкою.

За даними опитування, лише близько 30% ремонтів покривалися гарантією, а в інших випадках витрати на ремонт часто перевищували 1500 фунтів.

Читайте також Найкращі доступні та надійні електромобілі у 2026 році

Серед моделей із низькими оцінками також опинилися:

Skoda Superb — 81,4%;

MG HS — 87,9%;

Jaguar F-Type — 89,1%;

Porsche Boxster;

Volvo XC40;

Cupra Ateca;

Volkswagen Golf;

Mazda 3;

Ford Puma.

Власники цих авто найчастіше повідомляли про несправності мультимедіа, електрики, гальмівної системи, трансмісії та підвіски.

Які авто ламаються рідше

Опитування також показало, що бензинові автомобілі залишаються менш проблемними порівняно з іншими типами силових установок.

Про поломки повідомили:

19% власників бензинових авто;

21% власників гібридів;

28% власників електромобілів;

29% власників дизельних машин.

Таким чином бензинові моделі продовжують демонструвати найкращі показники надійності серед основних типів автомобілів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.