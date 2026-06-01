ТОП-10 найнадійніших автомобілів на ДВЗ — рейтинг 2026 року

Технології&Авто
27
Toyota GR Yaris
Бензинові автомобілі залишаються одними з найнадійніших транспортних засобів на ринку. Британське видання What Car? опублікувало новий рейтинг надійності авто, складений на основі опитування власників машин, які розповіли про несправності, витрати на ремонт і тривалість обслуговування за останні два роки.
Про це пише Moto.

Які автомобілі стали лідерами рейтингу

Найвищий показник надійності — 100% — отримали одразу дві моделі: Hyundai i10 та Toyota GR Yaris. Власники цих автомобілів не повідомили про жодні технічні несправності протягом 24 місяців експлуатації.
До десятки найнадійніших бензинових авто також увійшли:
  • Toyota Aygo X — 99,7%;
  • Kia Picanto — 98,5%;
  • BMW 4 Series — 98,5%;
  • Volkswagen Polo — 98,5%;
  • Mazda CX-5 — 98,4%;
  • Volkswagen T-Cross — 98%;
  • BMW 3 Series — 98%;
  • Toyota GR86 — 97,9%.
У більшості випадків дрібні несправності кузова чи кондиціонера дилери усували безкоштовно та впродовж одного дня.

Які моделі потрапили до аутсайдерів

Найгірший результат у рейтингу показав Nissan Juke з індексом надійності 55,2%. Власники скаржилися на проблеми з двигуном, паливною системою, акумулятором та кліматичною установкою.
За даними опитування, лише близько 30% ремонтів покривалися гарантією, а в інших випадках витрати на ремонт часто перевищували 1500 фунтів.
Серед моделей із низькими оцінками також опинилися:
  • Skoda Superb — 81,4%;
  • MG HS — 87,9%;
  • Jaguar F-Type — 89,1%;
  • Porsche Boxster;
  • Volvo XC40;
  • Cupra Ateca;
  • Volkswagen Golf;
  • Mazda 3;
  • Ford Puma.
Власники цих авто найчастіше повідомляли про несправності мультимедіа, електрики, гальмівної системи, трансмісії та підвіски.
Які авто ламаються рідше

Опитування також показало, що бензинові автомобілі залишаються менш проблемними порівняно з іншими типами силових установок.
Про поломки повідомили:
  • 19% власників бензинових авто;
  • 21% власників гібридів;
  • 28% власників електромобілів;
  • 29% власників дизельних машин.
Таким чином бензинові моделі продовжують демонструвати найкращі показники надійності серед основних типів автомобілів.
За матеріалами:

АвтоБензин
