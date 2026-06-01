ТОП-10 найнадійніших автомобілів на ДВЗ — рейтинг 2026 року

Toyota GR Yaris Бензинові автомобілі залишаються одними з найнадійніших транспортних засобів на ринку. Британське видання What Car? опублікувало новий рейтинг надійності авто, складений на основі опитування власників машин, які розповіли про несправності, витрати на ремонт і тривалість обслуговування за останні два роки. Які автомобілі стали лідерами рейтингу Найвищий показник надійності — 100% — отримали одразу дві моделі: Hyundai i10 та Toyota GR Yaris. Власники цих автомобілів не повідомили про жодні технічні несправності протягом 24 місяців експлуатації. До десятки найнадійніших бензинових авто також увійшли: Toyota Aygo X — 99,7%; Kia Picanto — 98,5%; BMW 4 Series — 98,5%; Volkswagen Polo — 98,5%; Mazda CX-5 — 98,4%; Volkswagen T-Cross — 98%; BMW 3 Series — 98%; Toyota GR86 — 97,9%. У більшості випадків дрібні несправності кузова чи кондиціонера дилери усували безкоштовно та впродовж одного дня. Які моделі потрапили до аутсайдерів Найгірший результат у рейтингу показав Nissan Juke з індексом надійності 55,2%. Власники скаржилися на проблеми з двигуном, паливною системою, акумулятором та кліматичною установкою. За даними опитування, лише близько 30% ремонтів покривалися гарантією, а в інших випадках витрати на ремонт часто перевищували 1500 фунтів. Серед моделей із низькими оцінками також опинилися: Skoda Superb — 81,4%; MG HS — 87,9%; Jaguar F-Type — 89,1%; Porsche Boxster; Volvo XC40; Cupra Ateca; Volkswagen Golf; Mazda 3; Ford Puma. Власники цих авто найчастіше повідомляли про несправності мультимедіа, електрики, гальмівної системи, трансмісії та підвіски. Які авто ламаються рідше Опитування також показало, що бензинові автомобілі залишаються менш проблемними порівняно з іншими типами силових установок. Про поломки повідомили: 19% власників бензинових авто; 21% власників гібридів; 28% власників електромобілів; 29% власників дизельних машин. Таким чином бензинові моделі продовжують демонструвати найкращі показники надійності серед основних типів автомобілів.