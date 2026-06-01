Anthropic планує відкрити доступ до моделей рівня Mythos, але спершу компанія покращить їхню безпеку 01.06.2026, 00:39 — Технології&Авто

Модель Mythos позиціонують як одну з найбільш «розвинутих» у сфері програмування та «агентного» ШІ

ШІ-компанія Anthropic заявила, що в майбутньому планує відкрити публічний доступ до моделей класу Mythos — систем штучного інтелекту, здатних автоматично знаходити критичні вразливості в програмному коді.

Про це повідомляє Register із посиланням на Project Glasswing.

Водночас компанія визнає, що наразі не існує достатньо надійних механізмів захисту від зловживань такими інструментами.

Модель Mythos компанія представила ще у квітні

У квітні Anthropic заявила, що система настільки ефективно знаходить баги та вразливості, що її відкритий реліз може створити ризики масового використання кіберзлочинцями.

У новому звіті компанія повідомила, що вже перевірила за допомогою Mythos понад тисячу open-source-проєктів, які «лежать в основі значної частини інтернету».

За результатами аналізу система виявила 23 019 потенційних вразливостей, із яких 6 202 класифікували як критичні або високого рівня небезпеки. Після ручної перевірки фахівці підтвердили 1 587 реальних вразливостей. Із них 1 094 справді виявилися критичними або високоризиковими.

Читайте також Anthropic представила оновлення для Claude

Одна з критичних знайдених проблем стосувалася криптографічної бібліотеки wolfSSL, яку використовують мільярди пристроїв. Вразливість уже виправили, а компанія пообіцяла опублікувати технічний аналіз найближчими тижнями.

В Anthropic також визнали, що масове виявлення багів за допомогою ШІ створює додаткове навантаження на екосистему кібербезпеки. Деякі розробники open-source-проєктів уже попросили компанію сповільнити темпи надсилання звітів про вразливості, оскільки команди не встигають готувати патчі.

Попри це, Anthropic заявляє, що хоче поступово розширити доступ до Project Glasswing — насамперед для урядів США та країн-союзників

Більше про Mythos

Модель Mythos позиціонують як одну з найбільш «розвинутих» у сфері програмування та «агентного» ШІ — тобто такого, що може самостійно виконувати складні завдання.

Вона вміє знаходити вразливості в кібербезпеці та потенційно створювати або вдосконалювати кібератаки.

Модель Mythos також використовує Агентство національної безпеки США (NSA), попри те що Пентагон раніше включив компанію до списку ризикованих постачальників.

ain За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.