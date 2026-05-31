Apple навчить iPhone визначати «крадіжку з рук» і автоматично блокуватися

Apple розробляє нову функцію безпеки для iPhone: пристрій автоматично блокуватиметься, якщо система визначить, що його вирвали з руки користувача.
Про це повідомляє 9to5mac.
Останніми роками Apple значно посилила захист iPhone у випадку крадіжок із додаванням таких функцій, як Find My, Activation Lock і Stolen Device Protection.
Утім, частина механізмів втрачає свою ефективність, якщо зловмисник отримує доступ до вже розблокованого пристрою.
Нова функція, над якою працює компанія, дозволить iPhone автоматично блокуватись, якщо система визначить, що пристрій «вирвали» з руки користувача — аналогічно до Theft Detection Lock в Android.
Система враховуватиме кілька сигналів, зокрема дані акселерометра iPhone, щоб визначити різкий рух, характерний для крадіжки, а також відстань до підключеного Apple Watch.
На додачу, як і в Stolen Device Protection, проаналізують, чи перебуває iPhone у знайомій Wi-Fi мережі та чи знаходиться він у звичному місці, наприклад удома або на роботі.
Якщо всі ці умови вказують на те, що пристрій опинився у незнайомій локації після ймовірного викрадення, система не лише автоматично заблокує iPhone, але й обмежить доступ до функцій, захищених Stolen Device Protection.
Наразі немає інформації, коли саме Apple офіційно представить цю функцію, однак код, який виявили в iOS, свідчить про активну розробку. Ймовірно, вона може з’явитися в одному з майбутніх оновлень.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
