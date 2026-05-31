99% топменеджерів чекають звільнення через ШІ

Більшість CEO не вірить у спільне майбутнє людей і машин
Консалтингова компанія Mercer опублікувала щорічний звіт Global Talent Trends, і одна цифра одразу привернула увагу: 99% опитаних CEO готуються до звільнень через ШІ в найближчі два роки. При цьому лише 32% вірять, що людина і машина можуть ефективно співіснувати в одному робочому середовищі.
Про це пише Gizmodo.

Найбільше від ШІ потерпають молоді працівники

Більшість керівників вважають автоматизацію найперспективнішим напрямом з точки зору повернення інвестицій.
Але між «ШІ підвищує продуктивність» і «ШІ дійсно замінює людей» досі немає однозначної відповіді — дослідники продовжують сперечатися, чи виправдані масові звільнення реальними результатами автоматизації, чи це здебільшого маркетинговий наратив ШІ-індустрії.
Найбільше від цієї тенденції потерпають молоді фахівці. Окреме дослідження, на яке посилається Gizmodo, зафіксувало найгіршу ситуацію на ринку праці для людей від 22 до 27 років із часів найважчих місяців пандемії.
Логіка проста: ШІ найкраще справляється з рутинними завданнями початкового рівня — саме з тими, які раніше виконували стажери та молодші спеціалісти, набираючи досвід.
Психологічний вплив відчутний на всьому корпоративному середовищі.
За даними Mercer, лише 44% співробітників відчувають, що все добре на роботі в 2026 році — проти 66% у 2024-му. Дослідники вже пропонують окремий термін для цього явища: «AI replacement dysfunction», або AIRD.
Суспільний скептицизм до ШІ зростає. Опитування NBC News від березня 2026 показало, що американці ставляться до ШІ гірше, ніж до більшості інших болючих тем публічного дискурсу.
Покоління Z, яке спочатку вважалося природним адептом технології, теж змінює позицію: використання ШІ серед молодих людей зупиняється, а тривожність і роздратування лише зростають.
За матеріалами:


