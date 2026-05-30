Чатбот Claude приніс Zoom мільярд доларів

Zoom заробив $1 млрд на інвестиціях у розробника ШІ-чатбота Claude
Компанія Zoom Communications отримала мільярд доларів прибутку завдяки інвестиціям у ШІ-стартап Anthropic, який розробляє модель Claude.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначає агентство, компанія Zoom інвестувала в Anthropic ще на початку 2023 року. Компанія вирішила інтегрувати моделі Claude у власні продукти.
Загальний обсяг інвестицій склав приблизно 97 мільйонів доларів: 51 мільйон на старті та ще 46 мільйонів пізніше. Нині вартість цієї частки оцінюється вже у 1,27 мільярда доларів.
Таке зростання пов’язують зі стрімким підвищенням оцінки Anthropic. У лютому 2026 року вона сягнула 380 млрд доларів, а наступного тижня очікується закриття нового раунду фінансування з оцінкою понад 900 млрд доларів.
У разі його завершення частка Zoom може зрости ще більше — потенційно до трьох мільярдів доларів, що майже у 30 разів перевищує початкові інвестиції
Економічна Правда
Економічна Правда
