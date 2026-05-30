Поширені помилки, які переповнюють пам’ять вашого смартфона Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Меню внутрішнього сховища смартфона

Коли на смартфоні закінчується пам’ять, користувачі часто звинувачують фото та відео. Але насправді багато місця можуть непомітно займати старі застосунки, кеш соцмереж, ігри та сервіси, які роками залишаються встановленими без потреби.

Про це пише BGR.

Непотрібні застосунки роками залишаються в телефоні

Одна з найпоширеніших помилок — не видаляти програми, якими ви давно не користуєтеся. Вони можуть здаватися нешкідливими, але все одно займають пам’ять, оновлюються у фоні та накопичують службові файли.

Читайте також 4 міфи про заряджання смартфона

Особливо це стосується застосунків, які були встановлені «на один раз»: редакторів фото, сервісів доставки, старих ігор, фітнес-програм або магазинів. Якщо програма не відкривалася кілька місяців, її краще видалити. За потреби її завжди можна встановити повторно.

Соцмережі накопичують гігабайти кешу

Instagram, TikTok, Facebook та інші соцмережі зберігають тимчасові файли, щоб швидше відкривати відео, фото й стрічку. З часом цей кеш може розростатися до кількох гігабайтів.

Користувач може навіть не помічати цього, адже застосунок працює як зазвичай. Але саме такі тимчасові дані часто стають однією з причин, чому пам’ять смартфона швидко закінчується.

Старі ігри теж займають багато місця

Ігри можуть бути ще більшими «пожирачами» пам’яті, ніж соцмережі. Навіть якщо ви давно не граєте, вони можуть зберігати оновлення, кеш, додаткові файли й дані профілю.

Якщо гра не використовується, краще її видалити. У більшості випадків прогрес можна зберегти через акаунт Google, Apple, Facebook або обліковий запис самої гри.

Кеш браузерів і стримінгових сервісів

Браузери, YouTube, Spotify, Netflix та інші сервіси також накопичують тимчасові файли. Частина з них потрібна для швидшого завантаження сторінок або офлайн-перегляду, але з часом вони можуть займати забагато місця.

Варто періодично очищати кеш у браузері, перевіряти завантажені відео, музику, подкасти та видаляти те, що вже не потрібно.

Занадто багато окремих сервісів для простих задач

Ще одна непомітна причина переповнення пам’яті — десятки дрібних застосунків для нотаток, списків справ, планування, сканування документів або збереження ідей.

Читайте також Рейтинг найпопулярніших смартфонів 2026 (інфографіка)

Частину таких задач можна об’єднати в одному сервісі, наприклад Google Keep, Notion або іншій універсальній платформі. А деякі сервіси взагалі можна відкривати через браузер, не встановлюючи окремий застосунок.

Як швидко звільнити пам’ять

Найпростіший спосіб — відкрити налаштування сховища й подивитися, які застосунки займають найбільше місця.

Після цього варто видалити непотрібні програми, очистити кеш соцмереж і браузерів, перевірити завантаження та старі ігри.

Таке прибирання може звільнити кілька або навіть десятки гігабайтів без видалення фото, відео чи важливих файлів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.