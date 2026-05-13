Експерти пояснили, коли заряджати смартфон до 80%, а коли до 100%

Експерти наголошують, що для максимального продовження терміну служби акумулятора важливо не тільки те, до скількох відсотків ви заряджаєте пристрій, але й як саме ви це робите, пише Ofeminin.

Літій-іонні батареї найкраще працюють при помірному рівні заряду. Вважається, що найбільш «комфортний» діапазон для акумулятора — від 20% до 80%. У цих межах знижується хімічна напруга всередині елементів живлення, а значить, сповільнюється їх зношування.

При високому рівні заряду, особливо ближче до 100 відсотків, збільшується напруга, що призводить до більш активного нагрівання та прискореного старіння батареї. Аналогічно, занадто глибокий розряд до 0% також негативно впливає на її стан.

Зарядка до 100%

Експерти підкреслюють, що сучасні смартфони оснащені системами захисту, які запобігають реальному «перезарядженню». Коли батарея досягає 100 відсотків, процес заряджання автоматично сповільнюється або призупиняється.

Це означає, що саме по собі регулярне доведення заряду до 100% не є критично шкідливим. Однак при частому перебуванні акумулятора на максимальному рівні напруги його знос може відбуватися швидше, особливо якщо пристрій нагрівається.

Що таке правило 20/80

Так зване правило 20/80 базується на ідеї мінімізації стресових режимів роботи батареї. Його суть полягає в тому, щоб по можливості не допускати падіння заряду нижче 20% і не тримати пристрій постійно на рівні 100%.

За словами експертів, дотримання цього підходу може помітно збільшити термін служби акумулятора. При цьому важливо розуміти, що мова йде не про суворе обмеження, а про рекомендації для повсякденного використання.

Коли заряджати до 80%, а коли до 100%

У повсякденному житті зазвичай достатньо заряджати телефон до 80−90%. Якщо ж попереду ситуація, коли потрібна максимальна автономність — наприклад, тривала поїздка — тоді цілком нормально зарядити пристрій до 100%. У таких випадках пріоритетом стає не довговічність батареї, а максимальний час роботи без підзарядки.

Багато сучасних смартфонів також використовують адаптивні алгоритми заряджання. Вони аналізують звички користувача і можуть утримувати заряд на рівні 80−90%, доводячи його до 100% лише до моменту, коли пристрій зазвичай відключається від зарядки.

