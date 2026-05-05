0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайські виробники смартфонів виходять на ринок роботів

Технології&Авто
15
Ринок рухається в бік масового виробництва гуманоїдних роботів
Ринок рухається в бік масового виробництва гуманоїдних роботів
Китайська індустрія виробництва смартфонів і електроніки починає активно переорієнтовуватися на новий напрям — гуманоїдних роботів.
Як пише SCMP, через уповільнення зростання мобільного ринку постачальники компонентів шукають нові сфери застосування своїх технологій і все частіше бачать перспективу в робототехніці, яка зараз швидко розвивається.

Вихід виробників смартфонів у робототехніку

Одним із яскравих прикладів такого перетину стала компанія Honor, яка минулого року зайшла в сегмент гуманоїдних роботів. Її робот D1 несподівано переміг у роботизованому півмарафоні в Пекіні, випередивши навіть відомі робототехнічні компанії, зокрема Unitree. Інший робот компанії, Lightning, також показав високі результати, встановивши кращий час, ніж світовий рекорд серед людей.
Місце для вашої реклами
Інженери Honor пояснюють цей успіх тим, що у розробці роботів були використані технології зі смартфонної індустрії, зокрема системи охолодження, які допомогли зберегти стабільну роботу двигуна під час довготривалого навантаження.
Важливу роль у виробництві роботів відіграють великі постачальники компонентів для смартфонів, такі як Lingyi iTech, Lens Technology та AAC Technologies, які тепер постачають деталі і для робототехнічних проєктів.

Новий етап розвитку ринку

Загалом ринок рухається в бік масового виробництва гуманоїдних роботів і їхнього широкого впровадження, і саме на цьому етапі китайська електронна індустрія намагається зайняти нову перспективну нішу зростання.
За матеріалами:
mezha.media
РоботиКитай
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems