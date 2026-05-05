Китайські виробники смартфонів виходять на ринок роботів Сьогодні 02:12

Ринок рухається в бік масового виробництва гуманоїдних роботів

Китайська індустрія виробництва смартфонів і електроніки починає активно переорієнтовуватися на новий напрям — гуманоїдних роботів.

Як пише SCMP, через уповільнення зростання мобільного ринку постачальники компонентів шукають нові сфери застосування своїх технологій і все частіше бачать перспективу в робототехніці, яка зараз швидко розвивається.

Вихід виробників смартфонів у робототехніку

Одним із яскравих прикладів такого перетину стала компанія Honor, яка минулого року зайшла в сегмент гуманоїдних роботів. Її робот D1 несподівано переміг у роботизованому півмарафоні в Пекіні, випередивши навіть відомі робототехнічні компанії, зокрема Unitree. Інший робот компанії, Lightning, також показав високі результати, встановивши кращий час, ніж світовий рекорд серед людей.

Інженери Honor пояснюють цей успіх тим, що у розробці роботів були використані технології зі смартфонної індустрії, зокрема системи охолодження, які допомогли зберегти стабільну роботу двигуна під час довготривалого навантаження.

Важливу роль у виробництві роботів відіграють великі постачальники компонентів для смартфонів, такі як Lingyi iTech, Lens Technology та AAC Technologies, які тепер постачають деталі і для робототехнічних проєктів.

Новий етап розвитку ринку

Загалом ринок рухається в бік масового виробництва гуманоїдних роботів і їхнього широкого впровадження, і саме на цьому етапі китайська електронна індустрія намагається зайняти нову перспективну нішу зростання.

