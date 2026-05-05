Працівники Oracle навчали ШІ, який їх замінив 05.05.2026, 01:42 — Технології&Авто

Співробітники самі надали матеріали для навчання ШІ-моделей, які їх замінили

Компанія Oracle скоротила за останній місяць близько 30 000 людей, при цьому співробітники фактично самі надали матеріали для навчання ШІ-моделей, які їх замінили.

Про це йдеться в статті Time.

Інформація про хвилю скорочень в Oracle з’явилася на початку квітня 2026 року. У керівництві заявили, що це частина процесу реорганізації. Компанія зробила ставку на ШІ, рішення на базі якого частково замінили деяких співробітників.

Це далеко не єдина фірма, яка пішла таким шляхом. Про скорочення персоналу також заявили, наприклад, Amazon і Block, знову ж таки через ШІ.

Співробітники готували дані для ШІ

В інтерв’ю для Time колишня співробітниця Oracle, яка навчала клієнтів роботі з продуктами фірми, заявила, що її та інших зобов’язали документувати процеси для навчання ШІ. Фактично вони самі підготували собі заміну.

За роки роботи в організації вона, за її словами, отримувала лише позитивні оцінки. Тепер вона залишилася без забезпечення, пенсії та близько $300 000 недоотриманих бонусів.

«Це справді змушує почуватися використаною та приниженою. Вони змушують тебе щось робити, це записується, а потім вони збираються замінити тебе тим, що ти щойно створила», — наводить журнал слова співрозмовниці.

За даними видання, у середині квітня 2026 року близько 600 колишніх співробітників Oracle звернулися до компанії з листом, у якому попросили збільшити виплати та продовжити деякі інші пільги. Фірма нібито відмовилася, пославшись на те, що розглядатиме всі претензії індивідуально.

Ефективність ШІ під питанням

У статті порушується питання про те, наскільки доцільним є використання ШІ для робочих процесів. Зокрема, голова ради директорів Oracle Ларрі Еллісон раніше заявляв про те, що весь код у компанії пишеться ШІ-моделями, а не людьми.

Водночас, за даними видання, деякі колишні співробітники вважають, що впровадження рішень на базі технологій мало неоднозначні наслідки. Із статті випливає, що молодші фахівці активно використовували ШІ-інструменти, але отриманий код часто був сповнений помилок. У результаті старшим інженерам доводилося витрачати набагато більше часу, щоб оптимізувати його порівняно зі звичайним робочим процесом.

За словами іншої співробітниці, це були власні рішення Oracle, а не сторонні сервіси.

«Наша команда щодня була дуже засмучена тим, що нам казали використовувати їх, а це не заощаджувало часу й лише знижувало продуктивність», — заявила вона.

Водночас, попри впровадження ШІ в робочі процеси, вимоги керівництва до продуктивності лише зросли. У випадку деяких колишніх співробітників це призвело до перепрацювань.

«Ми навчали ШІ, щоб він замінив нас, але ШІ — це єдиний спосіб упоратися з нашим робочим навантаженням. Ти відстаєш від усіх дедлайнів, і тебе змушують діяти», — наводить видання слова ще однієї співробітниці.

Крім того, щонайменше частина співробітників також висловила побоювання, що це глобальний тренд. Це підтверджують і ситуації на ринку. Окрім згаданих вище організацій, багато інших крипто- та технокомпаній планують перекласти певну частку робочих завдань на ШІ.

