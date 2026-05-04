Імпорт електромобілів обвалився: українці повертаються до бензину — причини (інфографіка)

У квітні 2026 року, у порівнянні з квітнем 2025-го, електромобілі різко втратили позиції на українському авторинку.

На ринку нових авто їх частка скоротилася з 15,5% до 9%, а серед імпортованих легкових авто в два рази — з 20% до 10%.

Бензинові моделі сформували 48% імпорту (нових і б/в), ставши лідером вибору українців.

Попри зростання цін на пальне, попит на бензинові авто зростає.

Причини

Експерти RST.ua пояснюють це скасуванням пільг на ввезення електромобілів у 2026 році та масовими блекаутами на початку року.

Ціни

Середня ціна куплених авто — 5 600 доларів. Середній вік авто -18 років.

До цього Finance.ua зазначав , що протягом І кв. 2026 року українці придбали 50,1 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. З цієї кількості абсолютну більшість становили кросовери — 53%.

