Імпорт електромобілів обвалився: українці повертаються до бензину — причини (інфографіка)
У квітні 2026 року, у порівнянні з квітнем 2025-го, електромобілі різко втратили позиції на українському авторинку.
Про це повідомляє RST.ua.
На ринку нових авто їх частка скоротилася з 15,5% до 9%, а серед імпортованих легкових авто в два рази — з 20% до 10%.
Бензинові моделі сформували 48% імпорту (нових і б/в), ставши лідером вибору українців.
Попри зростання цін на пальне, попит на бензинові авто зростає.
Причини
Експерти RST.ua пояснюють це скасуванням пільг на ввезення електромобілів у 2026 році та масовими блекаутами на початку року.
Ціни
Середня ціна куплених авто — 5 600 доларів. Середній вік авто -18 років.
До цього Finance.ua зазначав, що протягом І кв. 2026 року українці придбали 50,1 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. З цієї кількості абсолютну більшість становили кросовери — 53%.
Раніше писали, що українці віддають перевагу кросоверам і позашляховикам як серед нових авто, так і серед вживаних. Частка SUV у продажах нових машин сягнула майже 87%, а серед імпортованих авто з пробігом перевищує половину.
Finance.ua також писав, що у першому кварталі 2026 року ринок нових автомобілів у Європейському Союзі продемонстрував стабільні обсяги продажів. Водночас різниця між країнами за кількістю реалізованих авто залишається суттєвою — від сотень тисяч до лише кількох тисяч машин.
Поділитися новиною
Також за темою
Де в ЄС купують найбільше автомобілів
ПартнерськаSense Bank запустив у Sense SuperApp валютні перекази між родичами без комісій
Porsche назавжди зупинить виробництво найдешевшої моделі
Apple готує навушники вище за Pro з інфрачервоним сенсором
Huawei готується до домінування на ринку ШІ-чипів Китаю у 2026 році
Конкурент Tesla Model 3 від Nissan виходить на нові ринки