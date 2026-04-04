Названо найпопулярніші в Україні нові та вживані кросовери (інфографіка)
Українці віддають перевагу кросоверам і позашляховикам як серед нових авто, так і серед вживаних. Частка SUV у продажах нових машин сягнула майже 87%, а серед імпортованих авто з пробігом перевищує половину.
Про це свідчать дані «Укравтопрому».
Які нові кросовери найпопулярніші серед українців
Зазначається, що з початку року в Україні продали 9,5 тис. нових легкових автомобілів, і майже 87% цих продажів припало на сегмент кросоверів та позашляховиків.
Лідером серед нових авто став Renault Duster — українці придбали 743 таких автомобілі.
Друге місце посідає Toyota RAV4 (706 авто), а третє місце — Toyota Land Cruiser Prado (447 авто).
Найпопулярніші кросовери з пробігом
За даними аналітиків, за два місяці з початку року в Україну ввезли 31,8 тис. вживаних легковиків з-за кордону, і понад половину з них (53%) становлять кросовери. Середній вік таких авто — 8 років.
Найбільшим попитом користується Audi Q5, за яким ідуть Volkswagen Tiguan та Nissan Rogue.
