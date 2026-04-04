Названо найпопулярніші в Україні нові та вживані кросовери (інфографіка)

Технології&Авто
Які кросовери купують українці, Фото: freepik
Українці віддають перевагу кросоверам і позашляховикам як серед нових авто, так і серед вживаних. Частка SUV у продажах нових машин сягнула майже 87%, а серед імпортованих авто з пробігом перевищує половину.
Про це свідчать дані «Укравтопрому».

Які нові кросовери найпопулярніші серед українців

Зазначається, що з початку року в Україні продали 9,5 тис. нових легкових автомобілів, і майже 87% цих продажів припало на сегмент кросоверів та позашляховиків.
Лідером серед нових авто став Renault Duster — українці придбали 743 таких автомобілі.
Друге місце посідає Toyota RAV4 (706 авто), а третє місце — Toyota Land Cruiser Prado (447 авто).
Найпопулярніші нові кросовери в Україні, Інфографіка: Finance.ua

Найпопулярніші кросовери з пробігом

За даними аналітиків, за два місяці з початку року в Україну ввезли 31,8 тис. вживаних легковиків з-за кордону, і понад половину з них (53%) становлять кросовери. Середній вік таких авто — 8 років.
Найбільшим попитом користується Audi Q5, за яким ідуть Volkswagen Tiguan та Nissan Rogue.
Найпопулярніші в Україні кросовери з пробігом, Інфографіка: Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
