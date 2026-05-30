Suzuki представила практичне сімейне авто за $8400 (фото, відео)

В Японії дебютував новий Suzuki Every. Субкомпактний мінівен доступний в бензинових та електричних версіях. Мінівен Suzuki Every пройшов модернізацію і виходить на домашній ринок за ціною від 1 343 100 єн ($8400) за бензинову версію та 3 146 000 єн ($19 800) — за електричну.
3,4-метровий Suzuki Every належить до сегменту кей-карів — субкомпактних міських авто. Нинішнє покоління моделі випускають з 2015 року і це не перше його оновлення.
Новий Suzuki Every зберігає кутастий дизайн із крупними фарами, а відрізнити його можна за зміненою решіткою радіатора та інакшим переднім бампером зі збільшеним повітрозабірником.
У салоні Suzuki Every 2026 стандартною стала цифрова панель приладів, а центральний тачскрін збільшили до 9 дюймів у діагоналі. Окрім стандартної чотиримісної версії, можна обрати компактний автодім із двома спальними місцями.
Базова комплектація включає кондиціонер, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки, а за доплату доступні камери кругового огляду, електропривід зсувних дверей, підігрів сидінь і керма.
Новий Suzuki Every пропонують із 660-сильними бензиновими двигунами на 49 та 64 к. с. Він доступний із механічною КПП або варіатором, заднім чи повним приводом. Електромобіль Suzuki e-Every також 64-сильний і має запас ходу в 257 км.