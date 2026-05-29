BMW впровадить ШІ, щоб вивести краш-тести на новий рівень Сьогодні 23:15 — Технології&Авто

Штучний інтелект буде інтегровано безпосередньо в аналітичні інструменти краш-симуляцій

BMW Group оголосила про стратегічне партнерство з європейським лідером у сфері штучного інтелекту — компанією Mistral AI. Метою цієї співпраці є інтеграція передових технологій ШІ у процеси віртуальних краш-тестів та комп’ютерного моделювання аварій, що дозволить зробити майбутні автомобілі баварської марки ще безпечнішими.

Головною особливістю нового проєкту стане використання реальних промислових датасетів BMW Group для навчання моделей штучного інтелекту від Mistral AI. Замість абстрактних алгоритмів, нейромережі навчатимуться на величезних масивах інформації, зібраних німецьким автоконцерном за десятиліття реальних та віртуальних випробувань пасивної безпеки автомобілів.

Поєднання глибокої інженерної експертизи фахівців BMW та передових можливостей генеративного ШІ від Mistral AI має створити синергетичний ефект, який змінить традиційні підходи до розробки кузовів.

Миттєвий аналіз віртуальних аварій

Штучний інтелект буде інтегровано безпосередньо в аналітичні інструменти краш-симуляцій. Сучасні віртуальні краш-тести генерують гігабайти складних технічних даних, аналіз яких зазвичай займає у інженерів чимало часу.

ШІ від Mistral AI зможе автоматично розпізнавати критичні зони деформації металу під час удару, прогнозувати поведінку елементів конструкції за лічені секунди й пропонувати оптимальні рішення для покращення міцності кузова ще на етапі цифрового проєктування.

Це не лише значно прискорить процес розробки нових моделей BMW, а й дозволить створювати більш ефективні структури захисту пасажирів та пішоходів.

Майбутнє автомобільного проєктування

У BMW наголошують, що штучний інтелект не замінить інженерів, а стане їхнім найпотужнішим асистентом. Нова технологія дозволить проводити тисячі додаткових віртуальних симуляцій у стислі терміни, випробовуючи автомобілі в таких екстремальних сценаріях ДТП, які раніше було складно або занадто дорого змоделювати вручну.

