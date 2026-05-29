Автомобілі Volkswagen втрачають майже половину вартості за 5 років Сьогодні 05:23 — Технології&Авто

Volkswagen залишається популярним брендом завдяки керованості та загальним характеристикам авто, однак на вторинному ринку його моделі в середньому швидше втрачають вартість, ніж автомобілі Toyota.

За даними CarEdge, середнє знецінення Volkswagen за п’ять років становить близько 49%, тоді як у Toyota цей показник суттєво нижчий.

Jetta та базові моделі

Серед моделей Volkswagen найкраще зберігає вартість Volkswagen Jetta. За п’ять років вона дешевшає приблизно на 34%, а прогнозована залишкова ціна становить близько $17 957. Це майже відповідає показникам Toyota Corolla, яка втрачає близько 33%.

За стартової ціни менш ніж $24 тис. Jetta часто розглядають як одну з найбільш раціональних моделей у лінійці VW: вона не є найпотужнішою, але пропонує більш просторий салон і відносно передбачувану динаміку знецінення.

Кросовери

У сегменті SUV різниця між брендами стає помітнішою. Volkswagen Tiguan втрачає близько 48% вартості за п’ять років, тоді як Toyota RAV4 — приблизно 28%.

Більший Volkswagen Atlas дешевшає орієнтовно на 51%, у той час як Toyota Grand Highlander тримається на рівні близько 30%. Схожа ситуація і з Volkswagen Atlas Cross Sport, який також демонструє майже 50% втрати вартості, тоді як Toyota Crown Signia зберігає кращі показники залишкової ціни.

Хетчбеки та електромобілі

Серед більш «емоційних» моделей краще за інші тримають ціну спортивні версії. Volkswagen Golf GTI і Volkswagen Golf R втрачають приблизно 41% вартості за п’ять років, що краще за більшість кросоверів бренду. Водночас вони все одно поступаються конкурентам на кшталт Toyota GR Corolla, яка зберігає вартість ефективніше.

Найслабший результат демонструють електромобілі Volkswagen. Volkswagen ID. Buzz втрачає близько 54% вартості, а Volkswagen ID.4 — до 63% за п’ять років, причому найбільше падіння припадає на перший рік експлуатації.

Висновок: що варто враховувати покупцям

Загалом, при купівлі нового Volkswagen важливо враховувати не лише характеристики керованості чи дизайн, а й швидкість знецінення. Jetta виглядає найбільш збалансованим варіантом, Golf тримається завдяки фанатському попиту, а електричні моделі варто купувати з розумінням того, як швидко вони дешевшають.

За матеріалами:

