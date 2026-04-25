Volkswagen показав бюджетний електрокросовер Jetta (фото) Вчора 23:14 — Технології&Авто

Volkswagen Group презентував концепт доступного електричного кросовера Jetta X, який може коштувати менш ніж 100 000 юанів (близько $14 700).

Про це пише «Укравтопром».

Бренд Jetta, що входить до складу Volkswagen Group, продемонстрував лише дизайн Jetta X та не оприлюднив технічні характеристики моделі.

Відомо, що авто базується на платформі CMP.

Бренд націлений на сегмент електромобілів початкового рівня на ринку КНР, а Jetta X розрахована на цінову категорію в 100 тис. юанів ($14 700).

