Volkswagen показав бюджетний електрокросовер Jetta (фото)
Volkswagen Group презентував концепт доступного електричного кросовера Jetta X, який може коштувати менш ніж 100 000 юанів (близько $14 700).
Про це пише «Укравтопром».
Бренд Jetta, що входить до складу Volkswagen Group, продемонстрував лише дизайн Jetta X та не оприлюднив технічні характеристики моделі.
Відомо, що авто базується на платформі CMP.
Бренд націлений на сегмент електромобілів початкового рівня на ринку КНР, а Jetta X розрахована на цінову категорію в 100 тис. юанів ($14 700).
Поділитися новиною
Також за темою