Експерти назвали моделі iPhone, які не варто купувати у 2026 році

Які смартфони Apple залишилися без підтримки
Використовувати старий iPhone може здаватися гарною ідеєю, особливо якщо вам подобається класичний дизайн Apple і ви не ганяєтеся за новинками. Але у 2026 році багато моделей вже потрапляють у категорію «вінтажних пристроїв», а це безпосередньо впливає на підтримку, безпеку та ремонт.
Які пристрої Apple визнані вінтажними

Apple відносить пристрій до вінтажних, якщо минуло більше 5 років з моменту припинення його продажів. Такі iPhone ще можуть обслуговуватися в сервісах, однак ремонт можливий лише за наявності запчастин, а частина функцій та оновлень може більше не надходити.
Наразі Apple включила до списку вінтажних пристроїв 12 моделей — від iPhone 6s до iPhone 11 Pro Max:
  • iPhone 6s (16 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ)
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7 Product Red
  • iPhone 8 (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ)
  • iPhone 8 Plus (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ)
  • iPhone X
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
Через 7 років пристрій переходить у категорію застарілих — і Apple повністю припиняє його апаратне обслуговування.

Чому таких iPhone краще уникати

Експерти не рекомендують використовувати вінтажні iPhone як основний смартфон. Це особливо актуально для моделей iPhone X, XS і лінійки iPhone 11 Pro, які вже знаходяться на межі переходу в категорію застарілих.
Деякі вінтажні iPhone більше не отримують актуальних оновлень безпеки, що робить їх більш вразливими для хакерських атак. До того ж нові версії додатків та iOS поступово перестають підтримувати старі пристрої.
Інакше кажучи, смартфон може працювати, але стає все менш надійним у повсякденному використанні.
За матеріалами: УНІАН
УНІАН
