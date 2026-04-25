Експерти назвали моделі iPhone, які не варто купувати у 2026 році
Використовувати старий iPhone може здаватися гарною ідеєю, особливо якщо вам подобається класичний дизайн Apple і ви не ганяєтеся за новинками. Але у 2026 році багато моделей вже потрапляють у категорію «вінтажних пристроїв», а це безпосередньо впливає на підтримку, безпеку та ремонт.
Про це пише BGR.
Які пристрої Apple визнані вінтажними
Apple відносить пристрій до вінтажних, якщо минуло більше 5 років з моменту припинення його продажів. Такі iPhone ще можуть обслуговуватися в сервісах, однак ремонт можливий лише за наявності запчастин, а частина функцій та оновлень може більше не надходити.
Наразі Apple включила до списку вінтажних пристроїв 12 моделей — від iPhone 6s до iPhone 11 Pro Max:
- iPhone 6s (16 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Product Red
- iPhone 8 (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ)
- iPhone 8 Plus (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ)
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
Через 7 років пристрій переходить у категорію застарілих — і Apple повністю припиняє його апаратне обслуговування.
Чому таких iPhone краще уникати
Експерти не рекомендують використовувати вінтажні iPhone як основний смартфон. Це особливо актуально для моделей iPhone X, XS і лінійки iPhone 11 Pro, які вже знаходяться на межі переходу в категорію застарілих.
Деякі вінтажні iPhone більше не отримують актуальних оновлень безпеки, що робить їх більш вразливими для хакерських атак. До того ж нові версії додатків та iOS поступово перестають підтримувати старі пристрої.
Інакше кажучи, смартфон може працювати, але стає все менш надійним у повсякденному використанні.
Поділитися новиною
