Hyundai представила новий компактний Ioniq 3 (фото) Вчора 04:37 — Технології&Авто

Hyundai представила новий компактний Ioniq 3 (фото)

Hyundai офіційно презентувала новий електромобіль Ioniq 3 для європейського ринку.

Модель стала найдоступнішою у лінійці Ioniq та позиціонується як компактний «аерохетчбек», який займе нішу нижче Kona Electric і фактично стане молодшим братом Ioniq 5.

Новинка побудована на платформі E-GMP, яку вона ділить із Kia EV3 та EV4. Довжина кузова становить 4155−4170 мм, що близько до Hyundai Bayon, але колісна база 2680 мм відповідає Elantra. У модельному ряду електрокар розташувався між Inster і Kona Electric.

Зовнішність серійної версії помітно спростили порівняно з концептом. Від асиметричних дверей відмовилися на користь класичної п’ятидверної схеми. Спереду встановлено розділену світлотехніку, а характерні світлові елементи формують стилізовану «H». Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,263.

Серед особливостей дизайну:

укорочена корма зі спліт-вікном і інтегрованим спойлером;

масивніші панелі кузова та пластиковий захист по периметру;

версія N Line зі спортивними бамперами, дифузором і 19-дюймовими дисками;

контрастні чорні елементи даху, стійок і порогів.

Інтер’єр орієнтований на практичність і технології. Центральне місце займає окремий дисплей діагоналлю 14,6 дюйма, тоді як базові версії отримають екран 12,9 дюйма з цифровою панеллю приладів. Мультимедійна система працює на новій платформі Pleos із інтеграцією Google.

Серед оснащення:

фізичні кнопки керування кліматом;

селектор трансмісії на правому підкермовому важелі;

дворівнева центральна консоль із відсіками та бездротовою зарядкою;

вентильовані та підігріті сидіння Relaxation Seats;

панорамний дах, аудіосистема Bose та комплекс Hyundai SmartSense;

багажник на 441 л із додатковим відсіком під підлогою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.