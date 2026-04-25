Hyundai представила новий компактний Ioniq 3 (фото)

Hyundai офіційно презентувала новий електромобіль Ioniq 3 для європейського ринку.
Модель стала найдоступнішою у лінійці Ioniq та позиціонується як компактний «аерохетчбек», який займе нішу нижче Kona Electric і фактично стане молодшим братом Ioniq 5.
Новинка побудована на платформі E-GMP, яку вона ділить із Kia EV3 та EV4. Довжина кузова становить 4155−4170 мм, що близько до Hyundai Bayon, але колісна база 2680 мм відповідає Elantra. У модельному ряду електрокар розташувався між Inster і Kona Electric.
Зовнішність серійної версії помітно спростили порівняно з концептом. Від асиметричних дверей відмовилися на користь класичної п’ятидверної схеми. Спереду встановлено розділену світлотехніку, а характерні світлові елементи формують стилізовану «H». Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,263.
Серед особливостей дизайну:
  • укорочена корма зі спліт-вікном і інтегрованим спойлером;
  • масивніші панелі кузова та пластиковий захист по периметру;
  • версія N Line зі спортивними бамперами, дифузором і 19-дюймовими дисками;
  • контрастні чорні елементи даху, стійок і порогів.
Інтер’єр орієнтований на практичність і технології. Центральне місце займає окремий дисплей діагоналлю 14,6 дюйма, тоді як базові версії отримають екран 12,9 дюйма з цифровою панеллю приладів. Мультимедійна система працює на новій платформі Pleos із інтеграцією Google.
Серед оснащення:
  • фізичні кнопки керування кліматом;
  • селектор трансмісії на правому підкермовому важелі;
  • дворівнева центральна консоль із відсіками та бездротовою зарядкою;
  • вентильовані та підігріті сидіння Relaxation Seats;
  • панорамний дах, аудіосистема Bose та комплекс Hyundai SmartSense;
  • багажник на 441 л із додатковим відсіком під підлогою.
