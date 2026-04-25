Xiaomi представила нову лінійку ноутбуків Вчора 03:16 — Технології&Авто

Xiaomi представила нову лінійку ноутбуків

Компанія Xiaomi офіційно презентувала нову лінійку ноутбуків Redmi Book Pro 2026. Моделі позиціонуються як продуктивні рішення з сучасним оснащенням і хорошою автономністю за відносно помірною ціною.

Про це повідомляє ithome.

Що відомо про нові ноутбуки Xiaomi

До серії увійшли дві версії — з екранами на 14 та 16 дюймів, обидві підтримують частоту оновлення 120 Гц. Молодша модель отримала роздільну здатність 2880×1800 пікселів і яскравість до 500 ніт, тоді як старша — 2560×1600 пікселів і до 400 ніт.

Читайте також Новий MacBook Neo став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple

В основі новинок лежать процесори Intel Core Ultra 5 125H у поєднанні з 16 або 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD-накопичувачами від 512 ГБ до 1 ТБ з можливістю розширення. Така конфігурація забезпечує високий рівень продуктивності для більшості повсякденних і робочих задач, хоча до топових рішень ноутбуки недотягують.

Для запобігання перегріву встановлена система охолодження з двома вентиляторами. За автономність відповідає акумулятор ємністю 80 Вт·год, а в комплекті передбачений 100-ватний зарядний адаптер GaN із роз’ємом USB-C.

Ноутбуки отримали широкий набір портів: два USB-A, HDMI, аудіороз’єм 3,5 мм, а також два USB-C, серед яких є Thunderbolt 4.

Наразі Redmi Book Pro 2026 доступні лише на китайському ринку. Про глобальний запуск поки не повідомляється, але, зазвичай, такі новинки з’являються за межами Китаю досить швидко.

Ціни стартують приблизно від $806 за 14-дюймову версію та від $835 за 16-дюймову, залежно від конфігурації пам’яті та накопичувача.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.