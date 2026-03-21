Anker представила 300-ватний повербанк для ноутбука: скільки коштує новинка
Компанія Anker представила свій топовий портативний акумулятор нового покоління. Модель Prime Power Bank (26K, 300W) пропонує зручну сумісність з популярними стандартами швидкої зарядки.
Особливості нового повербанка Anker
Головною відмінністю новинки від аналога 2025 року стала розширена підтримка пропрієтарних протоколів зарядки від китайських брендів. Тепер АКБ підтримує технології Huawei SuperCharge (потужність до 66 Вт) і Xiaomi Surge Wired Fast Charge (потужність до 120 Вт).
За заявою виробника, за допомогою цього повербанка користувачі зможуть зарядити батарею флагманського Huawei Mate 80 Pro Max до 68% всього за півгодини.
У випадку зі смартфоном Xiaomi 17 Pro зарядка до 69% займе аналогічний час. Також збережено підтримку стандартних протоколів швидкого заряджання, включно з Power Delivery 3.1 (потужність до 140 Вт) і Programmable Power Supply (до 100 Вт).
Акумулятор оснащений двома портами USB-C, кожен з яких здатний видавати до 140 Вт потужності, а також одним портом USB-A. У разі одночасного під’єднання кількох гаджетів загальна вихідна потужність може досягати 300 Вт.
Ємність вбудованих батарей становить 26 250 мА*год. Сам акумулятор можна швидко перезарядити блоком живлення до 250 Вт.
На корпусі передбачено інформаційний дисплей, що відображає рівень заряду, що залишився, і статистику процесу для кожного з портів.
Аксесуаром можна керувати дистанційно за допомогою мобільного застосунку Anker, через який також встановлюються оновлення прошивки. Габарити портативного акумулятора становлять 159,9×38,0×62,7 мм, а вага не перевищує 600 грамів.
Ціна нового Anker Prime Power Bank у Китаї становить 1099 юанів (близько 7000 гривень).
Про міжнародний реліз конкретно цієї моделі поки інформації немає.
