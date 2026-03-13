Причини, чому телефон повільно заряджається Сьогодні 21:13

Причини, чому телефон повільно заряджається

Багато сучасних смартфонів підтримують технології швидкої зарядки, проте користувачі нерідко помічають, що батарея все одно поповнюється занадто повільно.

Навіть якщо ви використовуєте потужний адаптер, на швидкість зарядки можуть впливати відразу кілька факторів, пише BGR.

Нові моделі iPhone 17 з потужністю 40 Вт і Samsung S26 Ultra з 60 Вт знаменують значне прискорення зарядки флагманів у 2026 році. Якщо раніше на повну зарядку було потрібно 2−2,5 години, то сьогодні нові адаптери забезпечують до 100% заряду приблизно за 90 хвилин.

Але іноді реальність відрізняється: навіть з потужним адаптером пристрій може повільно заряджатися, і причин цьому може бути безліч. Більшість з них можна діагностувати і виправити.

Чому телефон повільно заряджається

Звучить банально, але однією з найпоширеніших причин є використання неякісних або несумісних аксесуарів. Навіть якщо ваш зарядний пристрій підтримує швидку зарядку, кабель може не передавати достатню потужність.

Дешеві або старі дроти зазвичай не підтримують необхідні стандарти (USB‑PD, Quick Charge), через що телефон заряджається помітно повільніше, ніж повинен.

Іноді проблема криється в самому роз’ємі телефону. Згодом в порт зарядки може потрапити пил, ворсинки з кишень або дрібне сміття. Це погіршує контакт кабелю і знижує ефективність передачі енергії. У таких випадках акуратне очищення роз’єму часто допомагає відновити нормальну швидкість зарядки.

Температура пристрою також відіграє важливу роль. Коли смартфон перегрівається, наприклад, якщо він знаходиться на сонці або використовується під час заряджання, система автоматично знижує потужність живлення, щоб захистити батарею. В результаті заряджання стає повільнішим.

Причиною може бути знос батареї. Згодом акумулятори втрачають ємність і ефективність, а система управління живленням починає обмежувати швидкість зарядки, щоб продовжити термін служби компонента. У такому випадку єдиним рішенням може стати заміна батареї.

Проблему можна вирішити так

Використовувати якісний кабель і адаптер, перевірити чистоту порту, уникати перегріву і не навантажувати девайс під час заряджання. Це дозволить смартфону знову заряджатися на максимальній швидкості, передбаченій виробником.

