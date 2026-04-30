Скільки коштує житло у різних містах Болгарії у 2026 році
Ціни у різних містах Болгарії
- Софія: ціна за м² варіюється від 1800 до 2800 євро, а типовий бюджет об’єкта — 120−250 тис. євро.
- Софія (передмістя): ціна за м² від 1400 до 2000 євро, типовий бюджет — 90−180 тис. євро.
- Пловдив: ціна за м² становить 1200−1800 євро, бюджет об’єкта — 70−140 тис. євро.
- Варна: ціна за м² від 1300 до 2000 євро, бюджет — 80−160 тис. євро.
- Бургас: ціна за м² від 1200 до 1900 євро, бюджет — 75−150 тис. євро.
- Курортні зони (Сонячний берег, Несебр): ціна за м² коливається в межах 800−1500 євро, типовий бюджет апартаментів — 50−120 тис. євро.
Витрати і податки
- оформлення та податки: державні збори під час реєстрації права власності.
- юридичний супровід: нотаріальні та реєстраційні витрати.
- експлуатаційні витрати: щорічні місцеві податки, комунальні платежі та оплата за утримання комплексу (такса підтримки).
- фінішні інвестиції: меблювання та обладнання об’єкта, що є критично важливим для новобудов «під ключ».
Огляд забудовника РІЕЛ: що треба знати перед купівлею житла
ПартнерськаSense Bank розширює можливості для бізнесу: банківські гарантії без бюрократії
Які квартири в Болгарії купують найчастіше: регіональні відмінності
Кабмін ухвалив новий пакет спрощень для забудовників
Купівля квартири в Польщі: на що звернути увагу
Нерухомість в країнах Європи: чому інвестори все частіше «придивляються» до Болгарії