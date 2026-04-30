Скільки коштує житло у різних містах Болгарії у 2026 році Сьогодні 17:05 — Нерухомість

Місто Пловдив, Болгарія

Болгарія перестає бути країною «дешевої нерухомості». Ринок тут змінюється: з’являються чіткі категорії житла, а ціни в столиці вже майже наздогнали європейські міста.

Для тих, хто планує купувати нерухомість у Болгарії, варто розуміти, що зараз ринок ділиться на різні рівні: від доступних маленьких студій до престижних будинків.

Ціни у різних містах Болгарії

Для розуміння поточної цінової політики варто орієнтуватися на наступні ринкові показники:

Софія: ціна за м² варіюється від 1800 до 2800 євро, а типовий бюджет об’єкта — 120−250 тис. євро.

ціна за м² від 1400 до 2000 євро, типовий бюджет — 90−180 тис. євро. Пловдив: ціна за м² становить 1200−1800 євро, бюджет об'єкта — 70−140 тис. євро.

ціна за м² становить 1200−1800 євро, бюджет об'єкта — 70−140 тис. євро. Варна: ціна за м² від 1300 до 2000 євро, бюджет — 80−160 тис. євро.

ціна за м² від 1300 до 2000 євро, бюджет — 80−160 тис. євро. Бургас: ціна за м² від 1200 до 1900 євро, бюджет — 75−150 тис. євро.

ціна за м² від 1300 до 2000 євро, бюджет — 80−160 тис. євро. Бургас: ціна за м² від 1200 до 1900 євро, бюджет — 75−150 тис. євро.

ціна за м² від 1200 до 1900 євро, бюджет — 75−150 тис. євро. Курортні зони (Сонячний берег, Несебр): ціна за м² коливається в межах 800−1500 євро, типовий бюджет апартаментів — 50−120 тис. євро.

Важливо: наведені ціни є усередненими. Реальна вартість залежить від стадії готовності проєкту, якості будівництва, локації (близкість до моря чи центру), розвиненості інфраструктури та транспортної доступності. Часто різниця в ціні між об’єктами в одному місті може сягати 30−50%. Саме тому досвідчені інвестори сьогодні оцінюють об’єкти не за «середнім чеком», а за показником ціна/ліквідність.

Витрати і податки

Поширеною помилкою серед покупців залишається фокус виключно на ціні купівлі без урахування «супутньої» економіки угоди.

Щоб уникнути фінансових сюрпризів, до загального бюджету необхідно закласти такі статті витрат:

оформлення та податки: державні збори під час реєстрації права власності.

нотаріальні та реєстраційні витрати. експлуатаційні витрати: щорічні місцеві податки, комунальні платежі та оплата за утримання комплексу (такса підтримки).

щорічні місцеві податки, комунальні платежі та оплата за утримання комплексу (такса підтримки). фінішні інвестиції: меблювання та обладнання об'єкта, що є критично важливим для новобудов «під ключ».

щорічні місцеві податки, комунальні платежі та оплата за утримання комплексу (такса підтримки). фінішні інвестиції: меблювання та обладнання об’єкта, що є критично важливим для новобудов «під ключ».

Врахування цих факторів на початковому етапі дозволить об’єктивно оцінити рентабельність інвестиції та уникнути дисбалансу фінансового плану.

