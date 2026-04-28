Нерухомість в країнах Європи: чому інвестори все частіше «придивляються» до Болгарії

Відносна
однорідність ринку нерухомості в Європі
в минулому. Галузь, яку ще нещодавно
сприймали (умовно), як «стабільний
простір з прогнозованим зростанням»,
помітно змінилася.
У
деяких країнах відбувся явний «перегрів»
з наступним поступовим «охолодженням»,
а деякі, навпаки, внаслідок міграції,
змін інвестиційних стратегій, а також
через цікаві пропозиції в плані іпотеки
перетворились на нові центри попиту.
Для
українських покупців і інвесторів
інтерес до європейської нерухомості
стабільно зростає. Причини різні — від
потреби у релокації до прагнення
диверсифікувати капітал та сформувати
стабільний дохід від оренди.
Та
разом із цим з’явилася й інша проблема:
ринок Європи став складнішим для
розуміння. Умови відрізняються не лише
між країнами, а навіть між містами в
межах однієї держави.
З
цього матеріалу ми запускаємо серію
оглядів за різними країнами Європи і
коментарями практиків, які працюють
безпосередньо «на місцях» і бачать
реальні угоди, а не лише статистику.
Починаємо
з Болгарії — одного з найбільш зрозумілих
і водночас показових ринків для
українських покупців. Коментарі щодо
ситуації в цій країні дав нам Дмитро
Кара — експерт із локального ринку
житлової нерухомості, власник та керівник
агентства нерухомості «Квадрат» у
Болгарії.
Болгарія
традиційно входить до переліку найбільш
доступних ринків нерухомості в
Європейському Союзі. Відрізняє країну
поєднання низького порогу входу, відносно
зрозумілих правил купівлі та доволі
активного попиту як з боку місцевих
жителів, так і з боку іноземців.
Але
слід зазначити, що зараз ринок Болгарії
проходить важливу фазу трансформації:
після періоду стрімкого зростання він
переходить у більш стриману та вибіркову
стадію. Це робить його хорошим прикладом
для розуміння того, як змінюється
поведінка покупців у «новій нормальності»
європейського ринку.
Стан
ринку: від ажіотажу до вибірковості
Станом
на весну 2026 року ринок нерухомості в
Болгарії можна описати як активний, але
вже значно спокійніший, ніж попереднього
року.
Після
сильного цінового зростання 2025-го темпи
помітно сповільнилися. За даними
статистичних спостережень, квартальне
зростання цін стало мінімальним, що
сигналізує про перехід від фазового
«розгону» до стабілізації.
Фактично
ринок перейшов у стан, який можна
схарактеризувати, як «ринок продавця
з елементами балансу». Це означає, що
якісні об’єкти в ключових містах (Софії,
Варні, Бургасі та Пловдиві) все ще мають
попит і продаються відносно швидко.
Водночас
поведінка покупців стала обережнішою:
люди довше порівнюють запропоновані
об’єкти, активніше торгуються і
ретельніше рахують повну вартість
угоди.
Окремим
фактором підтримки попиту залишається
іпотечне кредитування. Ринок кредитів
у Болгарії демонструє високі темпи
зростання, а ставки залишаються доволі
низькими за європейськими мірками. Це
підтримує внутрішній попит і не допускає
різкого «охолодження» ринку.
Що
купують найчастіше
Структура
попиту в Болгарії зараз досить чітка і
раціональна.
Основний
сегмент — квартири та апартаменти,
передусім у новобудовах або в сучасних
житлових комплексах. Покупці частіше
звертають увагу не лише на ціну, а й на
енергоефективність, наявність паркінгу
та прогнозовані витрати на утримання
житла.
У
великих містах домінує попит на компактні
формати — 1−2-кімнатні квартири, які
можуть використовуватися і для життя,
і для здавання в оренду.
Будинки
та таунхауси залишаються нішевим
сегментом. Вони цікавлять переважно
родини, яким потрібний «простір» в
передмісті або в курортних зонах. Проте
ця нерухомість не формує основного
обсягу ринку.
Вторинне
житло продається, переважно, в разі
вигідної локації або за адекватною
ціною. В протилежному випадку попит
зміщується в бік новобудов.
Хто
формує попит
На
сьогодні основним покупцем на ринку в
Болгарії є локальні мешканці, які
обирають іпотеку. Саме внутрішній попит
формує базову динаміку ринку у великих
містах цієї країни.
Іноземні
покупці залишаються важливою частиною
в цьому сенсі, але їхня роль змінилася.
Якщо раніше вони могли створювати «хвилі
попиту», то зараз їхня поведінка стала
більш обережною і раціональною. Найбільший
інтерес іноземців стабільно зосереджений
на столиці та курортних регіонах.
Українські
покупці, як і представники інших країн,
зазвичай, обирають готові об’єкти з
чіткою юридичною структурою та можливістю
швидкого заселення.
Регіональні
відмінності
Болгарський
ринок суттєво різниться залежно від
регіону.
Наприклад,
Софія — найдорожчий та найліквідніший
регіон в країні. Тут зосереджений
основний діловий попит, тут найбільша
конкуренція за якісні об’єкти.
Пловдив
розглядається як більш доступна
альтернатива столиці з хорошою міською
інфраструктурою.
Варна
та Бургас «поєднують» дві функції —
міське життя і курортний попит. Зрозуміло,
що це формує додаткову інвестиційну
привабливість під час сезонної оренди.
Важливий
тренд — зміщення попиту з центральних
районів у передмістя, особливо в Софії.
Покупців все частіше цікавить баланс
між ціною, простором, паркуванням і
якістю житла.
Рівень
цін і бюджети
«Низькобюджетним»
(в класичному сенсі) ринок Болгарії
сьогодні вже називати не можна. Він став
більш структурованим та сегментованим.
Умовно
«діапазони» наступні:
нижній
сегмент — невеликі студії та об’єкти
«старого» фонду;
масовий
сегмент — квартири у великих містах і
передмістях;
середній
і вище середнього — якісні квартири в
Софії;
преміум
— великі сімейні формати та будинки.
Зверніть
увагу: в столиці середні ціни вже
наблизилися до рівнів, характерних для
більш розвинених ринків Східної Європи.
Це свідчить про загальне підвищення
планки входження.
Орієнтовні
ціни на нерухомість у Болгарії (станом
на 2026 рік)
Регіон/ місто
Тип нерухомості
Середня ціна за м² (євро)
Типовий бюджет об’єкта (євро)
Софія
новобудови (квартири)
1 800 – 2 800
120– 250 тис.
Софія (передмістя)
новобудови
1 400 – 2 тис.
90– 180 тис.
Пловдив
квартири
1 200 – 1 800
70–140 тис.
Варна
квартири
1 300 – 2 тис.
80–160 тис.
Бургас
квартири
1 200 – 1 900
75–150 тис.
Курортні зони (Сонячний берег, Несебр)
апартаменти
800 – 1 500
50–120 тис.
Будинки (передмістя / курорти) будинки / таунхауси
-
-
120–300+ тис.
Зауважимо,
що ціни усереднені і можуть суттєво
відрізнятися залежно від стадії
будівництва, якості комплексу, близькості
до моря або центру, інфраструктури та
транспортної доступності.
Навіть
у межах одного міста різниця в ціні може
досягати 30−50% залежно від району та
якості об’єкта. Саме тому інвестори
дедалі частіше орієнтуються не на
«середню ціну», а на співвідношення
ціна/ліквідність.
Первинний
та вторинний ринки
Усе
частіше покупці віддають перевагу
новобудовам, особливо якщо об’єкт уже
введений в експлуатацію або ж знаходиться
на фінальній стадії будівництва.
Головними
переваги «первинки» є:
сучасні
інженерні рішення;
енергоефективність;
менший
ризик прихованих технічних проблем.
Вторинний
ринок приваблює локаціями та можливістю
швидкого заселення, але часто потребує
додаткових витрат на ремонт і модернізацію.
Тож,
у результаті, ключовим фактором під час
вибору стає не стартова ціна, а повна
вартість володіння обраним об’єктом.
Радимо, це не просто врахувати, а
запам’ятати.
Інвестиційна
логіка
Інвестиції
в нерухомість Болгарії на сьогодні,
переважно, «працюють» за двома напрямками:
Довгострокова
оренда у великих містах.
Короткострокова оренда в курортних регіонах.
Середня
дохідність поступово вирівнюється і
вже не демонструє надвисоких показників,
характерних для попередніх років. Ринок
стає більш конкурентним, а прибутковість
— залежною від правильного вибору
об’єкта.
Витрати
та податки
Одна
з типових помилок покупців — недооцінка
супутніх витрат.
Окрім
вартості об’єкта, необхідно враховувати:
податки
під час оформлення;
нотаріальні
та реєстраційні витрати;
щорічні
місцеві податки;
комунальні
платежі;
витрати
на утримання комплексу;
меблювання
та запуск об’єкта (особливо для
новобудов).
Додаткові
витрати можуть суттєво впливати на
фінальну економіку угоди.
Типові
помилки покупців
Найчастіше
на ринку Болгарії покупці припускаються
наступних помилок:
вибір
об’єкта лише за емоційним фактором;
ігнорування
повної структури витрат;
слабка
юридична перевірка об’єкта;
переоцінка
потенційної орендної дохідності;
недооцінка
сезонності в курортних регіонах.
Поспішати
з рішенням без комплексного аналізу
об’єкта та ринку, розраховувати на
швидкий прибуток без чіткої інвест-стратегії
також не варто.
Прогноз
стосовно ринку нерухомості в Болгарії
на 12−24 місяці
Дмитро
Кара, експерт із локального ринку
житлової нерухомості, власник та керівник
агентства нерухомості «Квадрат» у
Болгарії, вважає, що базовим сценарієм
розвитку цього ринку може стати або
помірне зростання цін, або бокова
динаміка без різких коливань.
Ключові
фактори впливу:
доступність
іпотеки;
темпи
нового будівництва;
рівень
доходів населення;
загальна
макроекономічна стабільність.
Ринок
залишатиметься активним, але більш
вибірковим. Безумовну перевагу
отримуватимуть якісні об’єкти у сильних
локаціях.
Як
приклади останніх своїх угод, які
відповідають темі матеріалу, експерт
навів нам наступні:
житло
для сім’ї в Софії.
Покупець
з України спочатку розглядав центр і
вторинний ринок, але зрештою обрав
новобудову в більш віддаленому районі
з кращою інфраструктурою та паркінгом.
Рішення було зумовлене не ціною, а
загальною практичністю житла;
інвестиція
біля моря. Покупець спочатку орієнтувався
на «видові» об’єкти, але після аналізу
дохідності обрав більш збалансований
апартамент у Бургасі з кращою ліквідністю
та стабільним попитом.
Тож,
ринок нерухомості Болгарії 2026 року —
не історія про «швидке зростання і
легкий вхід». Це ринок, який поступово
переходить у фазу розрахунку, де ключові
ролі відіграють локація, ліквідність,
повна вартість володіння та реалістична
інвестиційна стратегія.
Наостанок
про важливе питання, яке турбує практично
всіх, хто планує переїзд в Болгарію:
чи вплинуть політичні зміни, які зараз
відбуваються в країні на вартість
нерухомості, на попит?
Дмитро
Кара зауважує, що визначатися це все
буде впродовж найближчих 5−6 місяців,
поки новий обранець вступатиме на посаду
та здійснюватиме всі свої обіцянки.
Країна, «однозначно, проголосувала за
Румена Радева», сказав нам експерт, але
чи буде в країні, нарешті стабільність,
чи буде розвиток, поки що незрозуміло,
треба чекати, який «курс» для Болгарії
обере нова влада.
Для
покупців це означає одне: для емоційного
вибору зараз не час. Не поспішайте.
Аналізуйте пропозиції, консультуйтесь
з експертами, ухвалюйте
рішення обережно та виважено.