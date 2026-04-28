Нерухомість в країнах Європи: чому інвестори все частіше «придивляються» до Болгарії

Нерухомість у Болгарії, джерело фото: pixabay
Відносна однорідність ринку нерухомості в Європі в минулому. Галузь, яку ще нещодавно сприймали (умовно), як «стабільний простір з прогнозованим зростанням», помітно змінилася.
У деяких країнах відбувся явний «перегрів» з наступним поступовим «охолодженням», а деякі, навпаки, внаслідок міграції, змін інвестиційних стратегій, а також через цікаві пропозиції в плані іпотеки перетворились на нові центри попиту.
Для українських покупців і інвесторів інтерес до європейської нерухомості стабільно зростає. Причини різні — від потреби у релокації до прагнення диверсифікувати капітал та сформувати стабільний дохід від оренди.
Та разом із цим з’явилася й інша проблема: ринок Європи став складнішим для розуміння. Умови відрізняються не лише між країнами, а навіть між містами в межах однієї держави.
З цього матеріалу ми запускаємо серію оглядів за різними країнами Європи і коментарями практиків, які працюють безпосередньо «на місцях» і бачать реальні угоди, а не лише статистику.
Починаємо з Болгарії — одного з найбільш зрозумілих і водночас показових ринків для українських покупців. Коментарі щодо ситуації в цій країні дав нам Дмитро Кара — експерт із локального ринку житлової нерухомості, власник та керівник агентства нерухомості «Квадрат» у Болгарії.

Чому саме Болгарія

Болгарія традиційно входить до переліку найбільш доступних ринків нерухомості в Європейському Союзі. Відрізняє країну поєднання низького порогу входу, відносно зрозумілих правил купівлі та доволі активного попиту як з боку місцевих жителів, так і з боку іноземців.
Але слід зазначити, що зараз ринок Болгарії проходить важливу фазу трансформації: після періоду стрімкого зростання він переходить у більш стриману та вибіркову стадію. Це робить його хорошим прикладом для розуміння того, як змінюється поведінка покупців у «новій нормальності» європейського ринку.

Стан ринку: від ажіотажу до вибірковості

Станом на весну 2026 року ринок нерухомості в Болгарії можна описати як активний, але вже значно спокійніший, ніж попереднього року.
Після сильного цінового зростання 2025-го темпи помітно сповільнилися. За даними статистичних спостережень, квартальне зростання цін стало мінімальним, що сигналізує про перехід від фазового «розгону» до стабілізації.
Фактично ринок перейшов у стан, який можна схарактеризувати, як «ринок продавця з елементами балансу». Це означає, що якісні об’єкти в ключових містах (Софії, Варні, Бургасі та Пловдиві) все ще мають попит і продаються відносно швидко.

Водночас поведінка покупців стала обережнішою: люди довше порівнюють запропоновані об’єкти, активніше торгуються і ретельніше рахують повну вартість угоди.
Окремим фактором підтримки попиту залишається іпотечне кредитування. Ринок кредитів у Болгарії демонструє високі темпи зростання, а ставки залишаються доволі низькими за європейськими мірками. Це підтримує внутрішній попит і не допускає різкого «охолодження» ринку.

Що купують найчастіше

Структура попиту в Болгарії зараз досить чітка і раціональна.
Основний сегмент — квартири та апартаменти, передусім у новобудовах або в сучасних житлових комплексах. Покупці частіше звертають увагу не лише на ціну, а й на енергоефективність, наявність паркінгу та прогнозовані витрати на утримання житла.
У великих містах домінує попит на компактні формати — 1−2-кімнатні квартири, які можуть використовуватися і для життя, і для здавання в оренду.
Будинки та таунхауси залишаються нішевим сегментом. Вони цікавлять переважно родини, яким потрібний «простір» в передмісті або в курортних зонах. Проте ця нерухомість не формує основного обсягу ринку.
Вторинне житло продається, переважно, в разі вигідної локації або за адекватною ціною. В протилежному випадку попит зміщується в бік новобудов.

Хто формує попит

На сьогодні основним покупцем на ринку в Болгарії є локальні мешканці, які обирають іпотеку. Саме внутрішній попит формує базову динаміку ринку у великих містах цієї країни.
Іноземні покупці залишаються важливою частиною в цьому сенсі, але їхня роль змінилася. Якщо раніше вони могли створювати «хвилі попиту», то зараз їхня поведінка стала більш обережною і раціональною. Найбільший інтерес іноземців стабільно зосереджений на столиці та курортних регіонах.
Українські покупці, як і представники інших країн, зазвичай, обирають готові об’єкти з чіткою юридичною структурою та можливістю швидкого заселення.

Регіональні відмінності

Болгарський ринок суттєво різниться залежно від регіону.
Наприклад, Софія — найдорожчий та найліквідніший регіон в країні. Тут зосереджений основний діловий попит, тут найбільша конкуренція за якісні об’єкти.
Пловдив розглядається як більш доступна альтернатива столиці з хорошою міською інфраструктурою.

Варна та Бургас «поєднують» дві функції — міське життя і курортний попит. Зрозуміло, що це формує додаткову інвестиційну привабливість під час сезонної оренди.
Важливий тренд — зміщення попиту з центральних районів у передмістя, особливо в Софії. Покупців все частіше цікавить баланс між ціною, простором, паркуванням і якістю житла.

Рівень цін і бюджети

«Низькобюджетним» (в класичному сенсі) ринок Болгарії сьогодні вже називати не можна. Він став більш структурованим та сегментованим.
Умовно «діапазони» наступні:
  • нижній сегмент — невеликі студії та об’єкти «старого» фонду;
  • масовий сегмент — квартири у великих містах і передмістях;
  • середній і вище середнього — якісні квартири в Софії;
  • преміум — великі сімейні формати та будинки.
Зверніть увагу: в столиці середні ціни вже наблизилися до рівнів, характерних для більш розвинених ринків Східної Європи. Це свідчить про загальне підвищення планки входження.
Орієнтовні ціни на нерухомість у Болгарії (станом на 2026 рік)
Регіон/ містоТип нерухомостіСередня ціна за м² (євро)Типовий бюджет об’єкта (євро)
Софіяновобудови (квартири)1 800 – 2 800120– 250 тис.
Софія (передмістя)новобудови1 400 – 2 тис.90– 180 тис.
Пловдивквартири1 200 – 1 80070–140 тис.
Варнаквартири1 300 – 2 тис.80–160 тис.
Бургасквартири1 200 – 1 90075–150 тис.
Курортні зони (Сонячний берег, Несебр)апартаменти800 – 1 50050–120 тис.
Будинки (передмістя / курорти) будинки / таунхауси--120–300+ тис.
Зауважимо, що ціни усереднені і можуть суттєво відрізнятися залежно від стадії будівництва, якості комплексу, близькості до моря або центру, інфраструктури та транспортної доступності.
Навіть у межах одного міста різниця в ціні може досягати 30−50% залежно від району та якості об’єкта. Саме тому інвестори дедалі частіше орієнтуються не на «середню ціну», а на співвідношення ціна/ліквідність.

Первинний та вторинний ринки

Усе частіше покупці віддають перевагу новобудовам, особливо якщо об’єкт уже введений в експлуатацію або ж знаходиться на фінальній стадії будівництва.
Головними переваги «первинки» є:
  • сучасні інженерні рішення;
  • енергоефективність;
  • менший ризик прихованих технічних проблем.
Вторинний ринок приваблює локаціями та можливістю швидкого заселення, але часто потребує додаткових витрат на ремонт і модернізацію.
Тож, у результаті, ключовим фактором під час вибору стає не стартова ціна, а повна вартість володіння обраним об’єктом. Радимо, це не просто врахувати, а запам’ятати.

Інвестиційна логіка

Інвестиції в нерухомість Болгарії на сьогодні, переважно, «працюють» за двома напрямками:
  1. Довгострокова оренда у великих містах.
  2. Короткострокова оренда в курортних регіонах.
Середня дохідність поступово вирівнюється і вже не демонструє надвисоких показників, характерних для попередніх років. Ринок стає більш конкурентним, а прибутковість — залежною від правильного вибору об’єкта.

Витрати та податки

Одна з типових помилок покупців — недооцінка супутніх витрат.
Окрім вартості об’єкта, необхідно враховувати:
  • податки під час оформлення;
  • нотаріальні та реєстраційні витрати;
  • щорічні місцеві податки;
  • комунальні платежі;
  • витрати на утримання комплексу;
  • меблювання та запуск об’єкта (особливо для новобудов).
Додаткові витрати можуть суттєво впливати на фінальну економіку угоди.

Типові помилки покупців

Найчастіше на ринку Болгарії покупці припускаються наступних помилок:
  • вибір об’єкта лише за емоційним фактором;
  • ігнорування повної структури витрат;
  • слабка юридична перевірка об’єкта;
  • переоцінка потенційної орендної дохідності;
  • недооцінка сезонності в курортних регіонах.
Поспішати з рішенням без комплексного аналізу об’єкта та ринку, розраховувати на швидкий прибуток без чіткої інвест-стратегії також не варто.

Прогноз стосовно ринку нерухомості в Болгарії на 12−24 місяці

Дмитро Кара, експерт із локального ринку житлової нерухомості, власник та керівник агентства нерухомості «Квадрат» у Болгарії, вважає, що базовим сценарієм розвитку цього ринку може стати або помірне зростання цін, або бокова динаміка без різких коливань.
Ключові фактори впливу:
  • доступність іпотеки;
  • темпи нового будівництва;
  • рівень доходів населення;
  • загальна макроекономічна стабільність.
Ринок залишатиметься активним, але більш вибірковим. Безумовну перевагу отримуватимуть якісні об’єкти у сильних локаціях.
Як приклади останніх своїх угод, які відповідають темі матеріалу, експерт навів нам наступні:
  • житло для сім’ї в Софії. Покупець з України спочатку розглядав центр і вторинний ринок, але зрештою обрав новобудову в більш віддаленому районі з кращою інфраструктурою та паркінгом. Рішення було зумовлене не ціною, а загальною практичністю житла;
  • інвестиція біля моря. Покупець спочатку орієнтувався на «видові» об’єкти, але після аналізу дохідності обрав більш збалансований апартамент у Бургасі з кращою ліквідністю та стабільним попитом.
Тож, ринок нерухомості Болгарії 2026 року — не історія про «швидке зростання і легкий вхід». Це ринок, який поступово переходить у фазу розрахунку, де ключові ролі відіграють локація, ліквідність, повна вартість володіння та реалістична інвестиційна стратегія.
Наостанок про важливе питання, яке турбує практично всіх, хто планує переїзд в Болгарію: чи вплинуть політичні зміни, які зараз відбуваються в країні на вартість нерухомості, на попит?
Дмитро Кара зауважує, що визначатися це все буде впродовж найближчих 5−6 місяців, поки новий обранець вступатиме на посаду та здійснюватиме всі свої обіцянки. Країна, «однозначно, проголосувала за Румена Радева», сказав нам експерт, але чи буде в країні, нарешті стабільність, чи буде розвиток, поки що незрозуміло, треба чекати, який «курс» для Болгарії обере нова влада.
Для покупців це означає одне: для емоційного вибору зараз не час. Не поспішайте. Аналізуйте пропозиції, консультуйтесь з експертами, ухвалюйте рішення обережно та виважено.
