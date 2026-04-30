Як виглядають нові 100 доларів (всі ознаки, щоб відрізнити підробку) Сьогодні 19:03 — Валюта

Як виглядають нові 100 доларів (всі ознаки, щоб відрізнити підробку)

Згідно з інформацією НБУ, рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти за підсумками 2025 року знизився — приблизно на чверть, порівняно з 2024 роком.

Серед вилучених з обігу у 2025 році підроблених банкнот іноземної валюти традиційно переважали долари США (93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

50 та 100 доларів США (13% та 85% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот доларів США відповідно);

(13% та 85% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот доларів США відповідно); 50, 100, 200 та 500 євро (35%, 22%, 26% та 15% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот євро відповідно).

Хоча нові 100 доларів і вийшли ще в 2013 році, в чому відмінність від попередніх, розповідаємо нижче.

Фото: uscurrency.gov

Про інноваційні елементи захисту долара повідомляє The U.S. Currency Education Program.

То ж ми розглянемо, які ознаки нової купюри. Для цього треба зробити кілька дій.

1. Папір на дотик

Вона має бути трохи шорсткою на дотик через процес глибокого друку та унікальний склад паперу. Папір для банкнот США на 75% складається з бавовни та 25% льону.

Фото: uscurrency.gov

2. Чорнило, що змінює колір

Нахиліть банкноту, щоб побачити, як чорнило в цифрах у правому нижньому куті змінює колір з мідного на зелений на номіналах 10 доларів і вище. Дзвіночок у чорнильниці на банкноті номіналом 100 доларів також змінює колір з мідного на зелений.

Фото: uscurrency.gov

Захисна стрічка 3-D. Банкнота номіналом 100 доларів має синю 3-D захисну стрічку із зображеннями дзвіночків та сотень. Коли ви нахиляєте банкноту вперед і назад, дзвіночки та сотні на стрічці рухаються з боку в бік.

Коли ви нахиляєте банкноту з боку в бік, дзвіночки та сотні рухаються вгору і вниз. 3-D захисна стрічка вплетена в папір, а не надрукована на ньому.

3. Захисна нитка

Фото: uscurrency.gov

Піднесіть банкноту до світла, щоб побачити захисну нитку, вбудовану вертикально на номіналах 5 доларів США і вище. Нитка вбудована в різному положенні для кожного номіналу і світиться різним кольором, коли її підносять до ультрафіолетового (УФ) світла. Захисна нитка видно з обох боків банкноти.

Водяний знак. Піднесіть банкноту до світла, щоб побачити тьмяне зображення праворуч від портрета на номіналах 5 доларів США і вище. Водяні знаки видно з обох боків банкноти. На номіналах 10 доларів США і вище водяний знак відповідає портрету. Банкнота 5 доларів має два водяні знаки, обидва з цифрою 5.

4. Мікродрук

Фото: uscurrency.gov

Мікродрук присутній у кількох місцях на номіналах від 5 доларів США і може допомогти в автентифікації. Ці дрібні друковані слова, які може вимагати збільшення для перегляду, повинні бути чіткими.

Мікродрук відповідає номіналу або містить такі фрази, як «Сполучені Шатати Америки», «США» або «E PLURIBUS UNUM».

Червоні та сині волокна. Папір справжньої валюти США має невеликі червоні та сині захисні волокна, вбудовані по всій поверхні.

Більше деталей можна подивитись за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.