Нові правила для валютних платежів — що змінив регулятор

Національний банк уточнив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах для надавачів платіжних послуг.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Оновлення стосуються як технічних аспектів проведення операцій, так і підвищення прозорості розрахунків для користувачів. Зокрема, регулятор:

уточнив правила застосування нових кодів комісій — ідеться про позначення витрат на користь надавача платіжних послуг платника та інших учасників під час валютних переказів;

вдосконалив механізм примусового стягнення податкового боргу — зокрема, у випадках, коли боржник має кошти на рахунках в іноземній валюті;

зобов’язав надавачів платіжних послуг інформувати отримувачів про кожне зарахування коштів на їхні рахунки.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 23 квітня 2026 року № 41 і набирають чинності з 28 квітня.

Раніше ми повідомляли , що Національний банк з 25 квітня 2026 року вніс низку пом’якшень у діючі валютні обмеження. Зміни мають забезпечити безперебійну роботу оборонних підприємств, залучити висококваліфікованих фахівців до органів управління українських компаній і банків, підтримати військовослужбовців, а також українців за кордоном.

