0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Нові правила для валютних платежів — що змінив регулятор

Національний банк уточнив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах для надавачів платіжних послуг.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Оновлення стосуються як технічних аспектів проведення операцій, так і підвищення прозорості розрахунків для користувачів. Зокрема, регулятор:
  • уточнив правила застосування нових кодів комісій — ідеться про позначення витрат на користь надавача платіжних послуг платника та інших учасників під час валютних переказів;
  • вдосконалив механізм примусового стягнення податкового боргу — зокрема, у випадках, коли боржник має кошти на рахунках в іноземній валюті;
  • зобов’язав надавачів платіжних послуг інформувати отримувачів про кожне зарахування коштів на їхні рахунки.
Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 23 квітня 2026 року № 41 і набирають чинності з 28 квітня.
Раніше ми повідомляли, що Національний банк з 25 квітня 2026 року вніс низку пом’якшень у діючі валютні обмеження. Зміни мають забезпечити безперебійну роботу оборонних підприємств, залучити висококваліфікованих фахівців до органів управління українських компаній і банків, підтримати військовослужбовців, а також українців за кордоном.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ, Валюта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems